Студенты устроили на зоне отдыха тест-драйв

Тест-драйв парков Москвы продолжаются и Студенты покажут, как они провели время в Перовском парке.

Активная зона на территории парка много детских и спортивных площадок, аттракционов, работает прокат велосипедов и детских автомобилей. Тест-драйвер отмечает, что велосипеды здесь в отличном состоянии, как новые. В парке есть сценические площадки, на которых регулярно проходят развлекательные и спортивные мероприятия, кинопоказы и спектакли.

Доехать до парка можно пешком от станции метро «Перово» или на автобусах № 617 и 314. Интересные места Офис под открытым небом и буккросинг Фрилансеры и сотрудники на удаленке могут устроить в парке рабочее место под открытым небом и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Удобно расположиться можно на лавочках и скамейках. А в жаркий день посетители приходят сюда с пледами и усаживаются на траву под деревьями — поработать или позагорать. Для любителей почитать в парке установлены книжные стеллажи. Буккроссеры регулярно дополняют летнюю библиотеку новыми книгами самых разных жанров и направлений. Уголок природы Парковые аллеи — популярные места для прогулок. Здесь, наедине с природой, сразу хочется творить. Чем и воспользовался тест-драйвер парка, нарисовав пейзаж. На территории есть большой пруд, а также бельчатник. Правда, белок в нем не оказалось, видимо, сюда они приходят только на ночлег.