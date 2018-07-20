В связи с повышением уровня воды в Амуре с 21 июля Китай будет осуществлять прием и отправку российских и китайских пассажирских судов по новой схеме. Причальная инфраструктура на территории КНР переместится на 100 м ниже по течению реки. При этом будет использоваться только одно причальное место, что объективно приведет к возможным задержкам при приеме и отправлении судов, а также усложнит процедуру оформления физических лиц.
Как проинформировали в правительстве Амурской области, все детали по организации работы пассажирского направления пункта пропуска Хэйхэ в настоящее время уточняются с китайской стороной, портовыми службами и перевозчиками. Местные власти обратились к жителям и гостям региона отнестись с пониманием к задержкам, которые могут возникнуть на пунктах пропуска Благовещенск и Хэйхэ в сложившейся ситуации. Кроме того, туристам рекомендуется в ближайшее время по возможности воздержаться от выездов в город Хэйхэ.