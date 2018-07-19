Джокер вернётся на широкие экраны следующей осенью

Сольный фильм о Джокере обзавёлся датой выхода — премьера картина состоится 4 октября 2019 года.

Сюжет фильма расскажет о становлении знаменитого злодея. Лента обещает стать более мрачный и экспериментальной в отличие от предыдущих фильмов DC. Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс отметил, что проект не стоит относить к супергеройскому жанру, так как он будет больше похож на криминальную драму.

Режиссёрское кресло «Джокера» занял Тодд Филлипс , знакомый зрителям по трилогии «Мальчишник в Вегасе». Съёмки фильма должны начаться в сентябре.

Как сообщалось ранее, на этой неделе пройдёт международный фестиваль San Diego Comic-Con. Панель Warner Bros. и DC начнётся в субботу. На ней авторы кинокомиксов обещают представить трейлеры «Аквамена», «Шазама» и, возможно, первый тизер сиквела «Чудо-женщины».