Самойленко Александр Валерьянович

Дата рождения: 28 марта 1964 года

Знак зодиака: Овен

Александр родился и вырос в семье интеллигентов. Его папа был профессором гидробиологом, а мама школьным учителем. Саша не проявлял особого интереса к точным наукам, но учился нормально. От природы артистичный мальчик больше всего на свете любил смотреть кино и выступать на сцене. Ради этого он посещал театральную студию и принимал участие в школьных представлениях.

Получив аттестат зрелости, Александр собрался ехать в Москву , поступать в театральный вуз, что очень не понравилось его маме. При этом папа считал, что сын должен сам определяться в выборе профессии. В итоге, на семейном совете было принято решение: отпустить парня в столицу.

Ярко выраженные актерские способности и обаяние помогли молодому человеку с первого раза оказаться в рядах студентов Щукинского училища, которое он благополучно и окончил в 1988 году. Но по иронии судьбы, последующие десять лет актером Александр не работал. Снялся лишь в двух незначительных эпизодах в кино. После вуза он устроился администратором в театр Вахтангова, где два года трудился, соответствуя занимаемой должности. Но потом в театре закрылся буфет и тогда Самойленко вместе с другом и коллегой Максимом Сухановым решили спасти положение. Они организовали на месте прежнего буфета клуб «Маяк», который выполнял и функцию обычного буфета и в то же время являлся закрытым заведением для актеров театра Вахтангова и их близких. Через некоторое время друзья открыли еще один буфет в Центральном детском театре, а затем еще и арт-ресторан «Лабарданс». Все предприятия друзей работают и процветают по сей день. Их буфеты не только бесплатно подкармливают малоимущих сотрудников театров, но и студентов «Щуки».

В 1997 году параллельно с ресторанным бизнесом Самойленко стал работать актером в Театре Станиславского, а с 2000-го активно сниматься в кино и сериалах. Наибольшую популярность, несмотря на вышедшие к тому времени «Ночной» и «Дневной дозор», ему принесла роль стоматолога-ловеласа в ситкоме «Папины дочки». С момента выхода первой серии этого популярного сериала в 2007 году и по сегодняшний день актер уже сыграл более пятидесяти ярких ролей в кино и сериалах.

Самойленко также состоялся в кинематографе, как талантливый режиссер и продюсер.

Личная жизнь Александра Самойленко

Первый кратковременный брак артиста состоялся еще в студенческие годы. Тогда же родился первенец Степан.

Во втором браке (2000 г.) с женщиной по имени Елена родился еще один мальчик — Александр, который, кстати, тоже выбрал для себя актерскую профессию

В 2006 году, еще будучи в браке, актер увлекся новой девушкой по имени Евгения, работницей одного из его ресторанов. Через некоторое время Самойленко развелся с Еленой и женился на Евгении, которая родила ему третьего сына Прохора (2009 г.).

Артист признавался в интервью, что всегда изменял своим женам. Ничего не мог с собой поделать. Например, у Александра был бурный роман с актрисой Ольгой Ломоносовой , о котором все знали. В 2015 году актер развелся и с третьей женой Евгенией, которая, кстати, была моложе супруга почти на двадцать лет. А в 2016 году Самойленко стал выходить в свет с актрисой Натальей Громовой . Об официальном браке пары пока ничего не известно.

Фильмография

1986 — Проделки в старинном духе

1987 — Забытая мелодия для флейты

1990 — Семья вурдалаков

2000 — Маросейка, 12 2001 — Кобра. Чёрная кровь»

2002 — Олигарх

2002 — Джокеръ

2003 — Дни ангела

2003 — Кобра. Антитеррор

2003 — Таксист

2004 — Узкий мост

2004 — Посылка с Марса

2004 — Дети Арбата»

2004 — Ночной дозор»

2005 — Две судьбы 2»

2006 — Дневной дозор

2006 — Две судьбы 3 2007 — Погоня за ангелом

2007 — Бухта страха

2007 — Если у Вас нету тёти…

2007-2012 — Папины дочки

2007 — Год Золотой Рыбки

2007 — 1612: Хроники Смутного времени

2008 — Юбилей

2008 — Слабости сильной женщины

2008 — Короли игры

2008 — Всё могут короли

2008 — Дачница

2008 — Роман выходного дня 2008 — Синие ночи

2008 — Хорошие парни

2008 — Клуб

2008 — Новая Земля

2008 — Цыганочка с выходом

2008 — Безымянная — одна женщина в Берлине

2009 — Невеста любой ценой

2009 — Какраки

2009 — След саламандры

2010 — Достоевский

2010 — Заложники

2010 — Индус

2010 — Ирония любви

2010 — Сердце капитана Немова

2010 — Крёстная дочь

2010 — Семейная история

2010 — Судьбы загадочное завтра

2011 — Костоправ

2011 — Москва — не Москва

2011 — Откровения

2011 — Нереальная история

2012 — Всё просто

2013 — Королева бандитов

2013 — Повороты судьбы

2013 — Прошлым летом в Чулимске

2013 — Розыск

2014 — Доброе имя 2014 — Чужая война

2014 — Родители

2014 — Лёгок на помине

2014 — Зимы не будет

2015 — Час Сыча

2015 — Идеальная жертва

2015 — Уроки выживания

2015 — Как поднять миллион. Исповедь Z@drota

2016 — День выборов 2 2016 — Командир Полярной звезды

2016 — Не свадебное путешествие

2016 — Против всех правил

2017 — Салют-7 2017 — Рок 2017 — Аритмия

2018 — Каникулы президента

Режиссёрские работы

2005 — Роман ужасов

2006 — Будем на ты Продюсерские работы

2003 — Дни Ангела

2004 — Посылка с Марса

2005 — Роман ужасов

2009 — След саламандры

2010 — Судьбы загадочное завтра

2011 — Дальнобойщики 3 2012 — Моя большая семья

2013 — Повороты судьбы

2014 — Доброе имя 2015 — Идеальная жертва

2016 — Быть свободным

Телевизионные проекты

2007 — Большой спор — гость

2009 — Пока все дома — гость

2009 — Модный приговор — независимый эксперт

2010 — Ты и я — участник

2010 — Подари себе жизнь — участник

2010 — Хочу знать — ведущий нескольких сюжетов

2010 — Большая разница — участник

2011 — Танцы со звёздами — участник

2013 — Полиглот — участник