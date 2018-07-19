Самойленко Александр Валерьянович 

Дата рождения: 28 марта 1964 года
Место рождения: Ташкент, Узбекистан
Знак зодиака: Овен
Александр родился и вырос в семье интеллигентов. Его папа был профессором гидробиологом, а мама школьным учителем. Саша не проявлял особого интереса к точным наукам, но учился нормально. От природы артистичный мальчик больше всего на свете любил смотреть кино и выступать на сцене. Ради этого он посещал театральную студию и принимал участие в школьных представлениях.
Получив аттестат зрелости, Александр собрался ехать в Москву, поступать в театральный вуз, что очень не понравилось его маме. При этом папа считал, что сын должен сам определяться в выборе профессии. В итоге, на семейном совете было принято решение: отпустить парня в столицу.
Ярко выраженные актерские способности и обаяние помогли молодому человеку с первого раза оказаться в рядах студентов Щукинского училища, которое он благополучно и окончил в 1988 году. Но по иронии судьбы, последующие десять лет актером Александр не работал. Снялся лишь в двух незначительных эпизодах в кино. После вуза он устроился администратором в театр Вахтангова, где два года трудился, соответствуя занимаемой должности. Но потом в театре закрылся буфет и тогда Самойленко вместе с другом и коллегой Максимом Сухановым решили спасти положение. Они организовали на месте прежнего буфета клуб «Маяк», который выполнял и функцию обычного буфета и в то же время являлся закрытым заведением для актеров театра Вахтангова и их близких. Через некоторое время друзья открыли еще один буфет в Центральном детском театре, а затем еще и арт-ресторан «Лабарданс». Все предприятия друзей работают и процветают по сей день. Их буфеты не только бесплатно подкармливают малоимущих сотрудников театров, но и студентов «Щуки».
В 1997 году параллельно с ресторанным бизнесом Самойленко стал работать актером в Театре Станиславского, а с 2000-го активно сниматься в кино и сериалах. Наибольшую популярность, несмотря на вышедшие к тому времени «Ночной» и «Дневной дозор», ему принесла роль стоматолога-ловеласа в ситкоме «Папины дочки». С момента выхода первой серии этого популярного сериала в 2007 году и по сегодняшний день актер уже сыграл более пятидесяти ярких ролей в кино и сериалах.
Самойленко также состоялся в кинематографе, как талантливый режиссер и продюсер.
Личная жизнь Александра Самойленко
Первый кратковременный брак артиста состоялся еще в студенческие годы. Тогда же родился первенец Степан.
Во втором браке (2000 г.) с женщиной по имени Елена родился еще один мальчик — Александр, который, кстати, тоже выбрал для себя актерскую профессию
В 2006 году, еще будучи в браке, актер увлекся новой девушкой по имени Евгения, работницей одного из его ресторанов. Через некоторое время Самойленко развелся с Еленой и женился на Евгении, которая родила ему третьего сына Прохора (2009 г.).
Артист признавался в интервью, что всегда изменял своим женам. Ничего не мог с собой поделать. Например, у Александра был бурный роман с актрисой Ольгой Ломоносовой, о котором все знали. В 2015 году актер развелся и с третьей женой Евгенией, которая, кстати, была моложе супруга почти на двадцать лет. А в 2016 году Самойленко стал выходить в свет с актрисой Натальей Громовой. Об официальном браке пары пока ничего не известно.
Фильмография
1986 — Проделки в старинном духе
1987 — Забытая мелодия для флейты
1990 — Семья вурдалаков
2000 — Маросейка, 12 2001 — Кобра. Чёрная кровь»
2002 — Атлантида
2002 — Олигарх
2002 — Джокеръ
2003 — Дни ангела
2003 — Кобра. Антитеррор
2003 — Таксист
2004 — Узкий мост
2004 — Посылка с Марса
2004 — Дети Арбата»
2004 — Ночной дозор»
2005 — Две судьбы 2»
2006 — Дневной дозор
2006 — Две судьбы 3 2007 — Погоня за ангелом
2007 — Бухта страха
2007 — Если у Вас нету тёти…
2007-2012 — Папины дочки
2007 — Год Золотой Рыбки
2007 — 1612: Хроники Смутного времени
2008 — Юбилей
2008 — Слабости сильной женщины
2008 — Короли игры
2008 — Всё могут короли
2008 — Дачница
2008 — Роман выходного дня 2008 — Синие ночи
2008 — Хорошие парни
2008 — Клуб
2008 — Новая Земля
2008 — Цыганочка с выходом
2008 — Безымянная — одна женщина в Берлине
2009 — Невеста любой ценой
2009 — Какраки
2009 — След саламандры
2010 — Достоевский
2010 — Заложники
2010 — Индус
2010 — Ирония любви
2010 — Сердце капитана Немова
2010 — Крёстная дочь
2010 — Семейная история
2010 — Судьбы загадочное завтра
2011 — Костоправ
2011 — Москва — не Москва
2011 — Откровения
2011 — Нереальная история
2012 — Всё просто
2013 — Королева бандитов
2013 — Повороты судьбы
2013 — Прошлым летом в Чулимске
2013 — Розыск
2014 — Доброе имя 2014 — Чужая война
2014 — Родители
2014 — Лёгок на помине
2014 — Зимы не будет
2015 — Час Сыча
2015 — Идеальная жертва
2015 — Уроки выживания
2015 — Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
2016 — День выборов 2 2016 — Командир Полярной звезды
2016 — Не свадебное путешествие
2016 — Против всех правил
2017 — Салют-7 2017 — Рок 2017 — Аритмия
2018 — Каникулы президента
Режиссёрские работы
2005 — Роман ужасов
2006 — Будем на ты Продюсерские работы
2003 — Дни Ангела
2004 — Посылка с Марса
2005 — Роман ужасов
2009 — След саламандры
2010 — Судьбы загадочное завтра
2011 — Дальнобойщики 3 2012 — Моя большая семья
2013 — Повороты судьбы
2014 — Доброе имя 2015 — Идеальная жертва
2016 — Быть свободным
Телевизионные проекты
2007 — Большой спор — гость
2009 — Пока все дома — гость
2009 — Модный приговор — независимый эксперт
2010 — Ты и я — участник
2010 — Подари себе жизнь — участник
2010 — Хочу знать — ведущий нескольких сюжетов
2010 — Большая разница — участник
2011 — Танцы со звёздами — участник
2013 — Полиглот — участник