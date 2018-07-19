Ещё
Ослепляет и не дает указать на цель — военный эксперт рассказал о способностях лазерного «Пересвета»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ослепляет и не дает указать на цель — военный эксперт рассказал о способностях лазерного «Пересвета» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как отмечает эксперт, конкурентов у данного вида вооружения нет ни в одной стране мира.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский рассказал «Звезде» о том, какими особенностями обладает одна из новейших российских военных разработок — боевой лазерный комплекс «Пересвет».
Как отмечает эксперт, конкурентов у данного вида вооружения нет ни в одной стране мира. По мнению члена совета, актуальное расположение комплексов на территории Российской Федерации позволяет сделать вывод об их предназначении для «прикрытия позиционных районов наших межконтинентальных баллистических ракет».
Отвечая на вопрос, от чего необходимо прикрывать такие позиции, эксперт рассказал про «средства оптико-волоконной разведки вероятного противника». Как пояснил Мураховский, «именно такие средства засекают пуски межконтинентальных баллистических ракет», рассчитывая по начальным параметрам вероятную траекторию и выдавая целеуказание.
«Если такой лазерный комплекс «ослепляет» такие оптико-волоконные средства, естественно, они не смогут выдать целеуказание», — рассказал Мураховский.
Подытожил эксперт тем, что масса-габаритные характеристики и энергетическая установка «Пересвета» указывают, что комплекс способен работать по таким целям и прикрывать позиционные районы наших стратегических ядерных сил.
Ранее сообщалось о продолжении Российской Федерацией реализации мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.
ТК «Звезда»: последние новости
Что ждет будущих пенсионеров: как прошли «нулевые слушания» важнейшего законопроекта И «Зверь» не страшен: западные СМИ назвали «Кортеж» оружием СМИ сообщили о подготовке Минфином плана по систематизации антисанкционного законодательства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей216
Убийцу подлодок впервые показали на видео66
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы32
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение