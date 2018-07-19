Ослепляет и не дает указать на цель — военный эксперт рассказал о способностях лазерного «Пересвета»

Как отмечает эксперт, конкурентов у данного вида вооружения нет ни в одной стране мира.

Как отмечает эксперт, конкурентов у данного вида вооружения нет ни в одной стране мира. По мнению члена совета, актуальное расположение комплексов на территории Российской Федерации позволяет сделать вывод об их предназначении для «прикрытия позиционных районов наших межконтинентальных баллистических ракет».

Отвечая на вопрос, от чего необходимо прикрывать такие позиции, эксперт рассказал про «средства оптико-волоконной разведки вероятного противника». Как пояснил Мураховский, «именно такие средства засекают пуски межконтинентальных баллистических ракет», рассчитывая по начальным параметрам вероятную траекторию и выдавая целеуказание.

«Если такой лазерный комплекс «ослепляет» такие оптико-волоконные средства, естественно, они не смогут выдать целеуказание», — рассказал Мураховский.

Подытожил эксперт тем, что масса-габаритные характеристики и энергетическая установка «Пересвета» указывают, что комплекс способен работать по таким целям и прикрывать позиционные районы наших стратегических ядерных сил.

Ранее сообщалось о продолжении Российской Федерацией реализации мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.