День Военно-Морского Флота отметят в Петрозаводске

29 июля жителей приглашают на церемонию возложения цветов к памятнику морякам Онежской военной флотилии.

В последнее воскресенье июля в России отмечается день Военно-Морского Флота. В 2018 году памятная дата пришлась на 29 июля. В этот день в 10:30 на Онежской набережной в Петрозаводске пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику морякам Онежской военной флотилии, сообщили в управлении культуры города.

Принять участие в церемонии в День ВМФ и отдать дань уважения бойцам-десантникам Онежской военной флотилии приглашают всех желающих.

Памятник морякам Онежской военной флотилии установлен возле пассажирского пирса речного порта. 28 июня 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции высадился батальон морской пехоты капитана И. С. Молчанова — моряки, первыми вступившие в оккупированный Петрозаводск. В тот же день город был освобожден.