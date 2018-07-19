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День Военно-Морского Флота отметят в Петрозаводске
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День Военно-Морского Флота отметят в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
29 июля жителей приглашают на церемонию возложения цветов к памятнику морякам Онежской военной флотилии.
В последнее воскресенье июля в России отмечается день Военно-Морского Флота. В 2018 году памятная дата пришлась на 29 июля. В этот день в 10:30 на Онежской набережной в Петрозаводске пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику морякам Онежской военной флотилии, сообщили в управлении культуры города.
Принять участие в церемонии в День ВМФ и отдать дань уважения бойцам-десантникам Онежской военной флотилии приглашают всех желающих.
Памятник морякам Онежской военной флотилии установлен возле пассажирского пирса речного порта. 28 июня 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции высадился батальон морской пехоты капитана И. С. Молчанова — моряки, первыми вступившие в оккупированный Петрозаводск. В тот же день город был освобожден.
По материалам: ptzgovorit.ru
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