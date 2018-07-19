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РЖД построит в Свердловской области комплекс по ремонту локомотивов за 140 млн рублей
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РЖД построит в Свердловской области комплекс по ремонту локомотивов за 140 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) направят 140 млн рублей на строительство комплекса по ремонту маневровых тепловозов на базе локомотивного эксплуатационного депо Чусовское Свердловской железной дороги (СвЖД). Ввести в эксплуатацию комплекс планируют в 2021 году, сообщили в четверг в пресс-службе СвЖД.
Ранее сообщалось, что РЖД сформировала модель баланса парка локомотивов до 2025 года и планирует переход на использование контракта жизненного цикла, включающего поставку, техническое обслуживание и ремонт локомотивов.
"На создание современного комплекса по ремонту локомотивов с 2019 по 2021 годы планируется направить свыше 140 млн рублей. Помимо проведения модернизации действующих участков по ремонту и обслуживанию локомотивов предприятие будет дооснащено стендовым и испытательным оборудованием. Необходимость в данном комплексе возникла из-за перспективы повышения объемов перевозимых грузов в Березниковско-Соликамском узле", — уточняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что создание комплекса на базе депо Чусовское позволит увеличить полезное время работы локомотивов на погрузочных станциях и снизить затраты по передислокации маневровых тепловозов на ремонтные предприятия соседних железных дорог. «В настоящее время расходы на перемещение локомотивов для ремонта в другие регионы превышают 2,5 млн рублей в год», — отметили в пресс-службе.
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