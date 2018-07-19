Велоэкспедиция по местам славы великих нижегородцев пройдет в Нижегородской области

Велосипедная экскурсия приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Экспедиция длиной в 180 километров пройдет через города жизни и славы Александра Невского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского по маршруту Городец — Пурех — Балахна — Нижний Новгород — Балахна — Городец.

За 7 дней участники экспедиции посетят святые и исторические места Нижегородской области.

26 июля в Нижнем Новгороде на площади Народного ополчения состоится патриотическая акция «Будь достоин памяти великих предков» с раздачей Александро-Невских ленточек.

Торжественный финиш велоэкспедиции с концертной программой состоится 28 июля в Городце в день памяти св. равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси. В этот день в 1240 году князь Александр Невский одержал победу в битве на реке Неве над шведскими крестоносцами. А в новейшей истории России наш народ празднует 1030-летие Крещения Руси.

Данный проект реализуется при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018», благодаря которой у детей из малообеспеченных семей без своих велосипедов появилась возможность поучаствовать в велоэкспедиции.

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