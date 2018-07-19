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350 млн рублей получит Краснодар на формирование комфортной городской среды
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350 млн рублей получит Краснодар на формирование комфортной городской среды 

АиФ — Юг 35 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Эти средства позволят реконструировать две крупные дворовые территории — в пос. Лорис и по ул. Новороссийской и еще создать новую зеленую зону — аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.
«Большой акцент, как и в прошлом году, сделан на обновление придомовых территорий, их преобразование в комфортные и удобные для горожан. Не менее важное направление — благоустройство зелёных зон», — сказал Евгений Первышов.
По словам главы города, исходя из финансовых возможностей нынешнего года, средств хватит лишь на часть объектов из тех, что были отобраны в ходе голосования жителей краевой столицы. Остальные будут благоустраиваться по мере возможностей.
Уже фактически готовы к реализации дизайн-проекты скверов «Фестивальный», «Студенческий», Пограничников и «Садовый».
В ближайшее время планируется заняться благоустройством 24 дворовых территорий — 14 в пос. Лорис и 10 по ул. Новороссийской. Идет подготовка документов для проведения конкурсных процедур. После заключения контрактов на всех объектах начнутся работы.
Здесь поставят игровые и спортивные площадки, уличные тренажеры, лавочки, светильники, высадят сотни деревьев и тысячи кустарников. Территории заасфальтируют, сделают троутары и парковки.
«Общая площадь благоустраиваемой территории составит около 140 тысяч кв метров», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Юбилейном микрорайоне в сентябре приступят к созданию аллеи к 80-летию образования Краснодарского края.
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