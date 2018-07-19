350 млн рублей получит Краснодар на формирование комфортной городской среды

Эти средства позволят реконструировать две крупные дворовые территории — в пос. Лорис и по ул. Новороссийской и еще создать новую зеленую зону — аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.

«Большой акцент, как и в прошлом году, сделан на обновление придомовых территорий, их преобразование в комфортные и удобные для горожан. Не менее важное направление — благоустройство зелёных зон», — сказал Евгений Первышов

По словам главы города, исходя из финансовых возможностей нынешнего года, средств хватит лишь на часть объектов из тех, что были отобраны в ходе голосования жителей краевой столицы. Остальные будут благоустраиваться по мере возможностей.

Уже фактически готовы к реализации дизайн-проекты скверов «Фестивальный», «Студенческий», Пограничников и «Садовый».

В ближайшее время планируется заняться благоустройством 24 дворовых территорий — 14 в пос. Лорис и 10 по ул. Новороссийской. Идет подготовка документов для проведения конкурсных процедур. После заключения контрактов на всех объектах начнутся работы.

Здесь поставят игровые и спортивные площадки, уличные тренажеры, лавочки, светильники, высадят сотни деревьев и тысячи кустарников. Территории заасфальтируют, сделают троутары и парковки.

«Общая площадь благоустраиваемой территории составит около 140 тысяч кв метров», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Юбилейном микрорайоне в сентябре приступят к созданию аллеи к 80-летию образования Краснодарского края.