В руководстве «Единой России» якобы нашелся противник пенсионной реформы

Заместитель секретаря генерального совета "Единая Россия" и депутат Госдумы от партии власти Сергей Железняк не явился на заседание нижней палаты парламента 19 июля, в день рассмотрения в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста

РФ , вызвавший категорическое неприятие подавляющего большинства населения страны и протестные выступления в ряде регионов, включая столицу.

Его неявка связана с тем, что Железняк не хотел голосовать за пенсионную реформу, задуманную властями, передает

"Дождь"

со ссылкой на источники в Госдуме. В пресс-службе «Единой России» сообщили, что Железняк не пришел на заседание, потому что находится на больничном. В то же время его пресс-секретарь сказала, что он взял отгул на этот день. На звонки Железняк не отвечает, сообщается в публикации.

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При этом еще накануне Железняк был в Госдуме и принимал участие в голосованиях. По словам одного из собеседников «Дождя», в тот день парламентарий уже думал над тем, чтобы взять больничный, но не из-за проблем со здоровьем, а именно из нежелания голосовать «за» проект неоднозначного закона.

У Железняка был разговор с секретарем генсовета партии власти Андреем Турчаком на тему повышения пенсионного возраста, партийное и думское руководство было в курсе его планов не соглашаться с правительственным законопроектом, отметил источник. Вместе с тем неявка Железняка на важное заседание формально может быть расценено как отказ следовать партийной дисциплине, он может быть снят с поста замсекретаря генсовета партии, отметил анонимный единоросс. По словам источников, если бы Железняк пришел на заседание и проголосовал «против», то мог бы лишиться и депутатского мандата.

На заседание в Госдуме 19 июля не пришли еще несколько депутатов: кто-то в командировке, кто-то на больничном, добавил источник.

Единороссам негласно запретили критиковать непопулярный законопроект

В партии власти не санкционировали открытую критику пенсионной реформы. При этом не все региональные законодательные собрания, а в них преобладают единороссы, прислали в Госдуму положительные отзывы на правительственный законопроект. Однако президиум думской фракции «Единой России» принял решение о консолидированном голосовании в поддержку правительственного законопроекта. Кроме этого, СМИ сообщали о том, что Турчак запретил единороссам критиковать законопроект, отмечается в заметке.

Железняк стал депутатом Госдумы в 2007 году и стал одним из официальных лиц «Единой России», часто представлял позицию партии на телеканалах и в других СМИ. В Госдуме предыдущего созыва он занимал пост заместителя председателя нижней паталы, которым был Сергей Нарышкин . Однако, по словам источников «Дождя», в команду нынешнего спикера Вячеслава Володина Железняк никогда не входил и в Думе этого созыва стал рядовым членом комитета по международным делам , сохранив при этом пост замсекретаря генсовета партии.

Правительство РФ в середине июня внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. По задумке, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Согласно документу, реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

Это решения правительства вызвало недовольство в обществе. По данным соцопросам,

до 90% россиян

против повышению пенсионного возраста в стране. В столице и регионах уже прошли акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции, и планируются новые.