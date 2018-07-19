СМИ узнали о нежелании Железняка голосовать за пенсионную реформу

Ранее Sobesednik.ru писал, что у здания Госдумы, в которой 19 июля рассмотрят законопроект правительства о повышении пенсионного возраста, собралось около 200 противников реформы.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщил, что один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк пропустил заседание Госдумы, на котором должны обсудить законопроект о повышении пенсионного возраста. В пресс-службе партии сказали, что Железняк, который ещё накануне был в ГД, взял больничный.

Источники телеканала утверждают, что Железняк пропустил заседание из-за нежелания голосовать за повышение пенсионного возраста. По словам одного из единороссов, Железняк разговаривал с секретарём генсовета партии Андреем Турчаком о готовящейся реформе, но содержание этой беседы неизвестно. В «Единой России» и руководстве Госдумы знают о нежелании Железняка поддерживать законопроект, отмечают собеседники «Дождя».

Не исключено, что теперь Железняка могут снять с партийного поста. Если бы он пришёл на заседание и голосовал против законопроекта, то его могли бы лишить думского мандата, говорят источники канала.

18 июля Sobesednik.ru сообщал, что депутатам Госдумы запретили ругать президента при обсуждении повышения пенсионного возраста.

Напомним, правительство разработало законопроект, согласно которому к 2028 году пенсионный возраст мужчин поэтапно поднимут с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году. Против повышения пенсионного возраста выступают все парламентские партии, кроме «Единой России», но некоторые члены этой партии тоже осмеливаются протестовать.

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