В Нижневартовске обнаружена опасная свалка биоотходов 

В нижневартовском поселке РЭБ Флота дачники обнаружили свалку биоотходов. В выброшенных мешках, предположительно, находятся коровьи головы, а рядом разбросаны шкуры, передает местный телеканал «Мегаполис».
Все это гниет на жаре, оставляя характерный запах.
При этом рядом с местом обнаружения пасутся буренки, принадлежащие местному предпринимателю, чье крестьянско-фермерское хозяйство расположено неподалеку. Питаются коровы якобы прямо на несанкционированной свалке.
Фото: скрин с видео телеканала «Мегаполис»/vk.com В управлении экологии и природопользования администрации Нижневартовска "Уралинформбюро" подтвердили информацию об опасной находке. «Сейчас обсчитываем найденные объемы, чтобы затем разместить муниципальный контракт на ликвидацию свалки», — сообщил агентству заместитель начальника управления Олег Попенко.