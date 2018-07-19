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В Нижневартовске обнаружена опасная свалка биоотходов
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В Нижневартовске обнаружена опасная свалка биоотходов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В нижневартовском поселке РЭБ Флота дачники обнаружили свалку биоотходов. В выброшенных мешках, предположительно, находятся коровьи головы, а рядом разбросаны шкуры, передает местный телеканал «Мегаполис».
Все это гниет на жаре, оставляя характерный запах.
При этом рядом с местом обнаружения пасутся буренки, принадлежащие местному предпринимателю, чье крестьянско-фермерское хозяйство расположено неподалеку. Питаются коровы якобы прямо на несанкционированной свалке.
Фото: скрин с видео телеканала «Мегаполис»/vk.com  В управлении экологии и природопользования администрации Нижневартовска "Уралинформбюро" подтвердили информацию об опасной находке. «Сейчас обсчитываем найденные объемы, чтобы затем разместить муниципальный контракт на ликвидацию свалки», — сообщил агентству заместитель начальника управления Олег Попенко.
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