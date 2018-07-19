В Нижневартовске обнаружена опасная свалка биоотходов

В нижневартовском поселке РЭБ Флота дачники обнаружили свалку биоотходов. В выброшенных мешках, предположительно, находятся коровьи головы, а рядом разбросаны шкуры, передает местный телеканал «Мегаполис».

Все это гниет на жаре, оставляя характерный запах.

При этом рядом с местом обнаружения пасутся буренки, принадлежащие местному предпринимателю, чье крестьянско-фермерское хозяйство расположено неподалеку. Питаются коровы якобы прямо на несанкционированной свалке.