«Лукойл» планирует погасить 11,8% акций и направить 4,7% на программу поощрения сотрудников

Уставный капитал будет уменьшен до 750 млн акций. ЛУКОЙЛ (LKOH RX — ПОКУПАТЬ) проведет 24 августа внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования, чтобы одобрить погашение 100,6 млн акций и уменьшение уставного капитала с 850,6 млн до 750 млн акций, или на 11,8%. Дата закрытия реестра для ВОСА — 30 июля. Предполагается, что дочерняя компания ЛУКОЙЛа выставит на продажу 100,6 млн акций, а ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретет их по цене 3 949 руб. /акция — средневзвешенной за 1 п/г 2018 г.

До осени будут утверждены параметры программы выкупа акций. Еще 40 млн казначейских акций (4,7% капитала) будет использовано для программы акционирования ключевых работников компании. Кроме того, до сентября ЛУКОЙЛ планирует утвердить параметры и выбрать брокеров для программы обратного выкупа акций, в том числе в виде депозитарных расписок. Компания пока не сообщила о том, как планирует использовать новые казначейские акции, которые появятся на балансе в результате обратного выкупа.

Погашение и выкуп акций соответствуют стратегии. Намеченные действия соответствуют новой стратегии ЛУКОЙЛа, которая предусматривает погашение большей части казначейских акций и возврат средств акционерам через программы обратного выкупа. Мы полагаем, что рынок ожидал подобных шагов, и уменьшение числа акций в обращении в основном уже отражено в цене. Тем не менее потенциал роста котировок сохраняется благодаря программе обратного выкупа, если ее параметры окажутся привлекательными для акционеров. Мы рекомендуем покупать акции ЛУКОЙЛа.