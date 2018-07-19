Lukoil Investments перевела структуре «Лукойла» часть казначейских акций

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Lukoil Investments Cyprus LTD 10 июля перестала владеть обыкновенными акциями «Лукойла» в объеме 140,93 миллиона штук, что составляет 16,57% от уставного капитала нефтяной компании, говорится в сообщении «Лукойла».

В тот же день Lukoil Securities Limited приобрела 100,563 миллиона акций этого пакета (11,82% от уставного капитала «Лукойла»).

Остальные 40,367 миллиона акций были отчуждены Lukoil Investments Cyprus по соглашению о вкладе в имущество.

Совет директоров «Лукойла» в январе текущего одобрил погашение части казначейских акций. Глава компании Алекперов тогда сообщал, что до конца 2018 года будет погашено 100 миллионов акций из имеющихся в распоряжении компании 140 миллионов, то есть 10% уставного капитала. Остальные 40 миллионов акций, по его словам, пойдут на стимулирование менеджмента.

Уставный капитал «Лукойла» составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на 850,563 миллиона обыкновенных акций номиналом 0,025 рубля.

Ранее в июле компания сообщала, что совет директоров «Лукойла» 19 июля планирует обсудить вопрос погашения казначейских акций.