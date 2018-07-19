«Это преступная халатность. Есть вопросы к школе»: детский омбудсмен — о гибели девочки в Прикамье

Мать девочки считала, что ей достаточно питаться два раза в неделю

16 июля в Краснокамске умерла 14-летняя девочка. Причины смерти Алены (имя изменено, — прим. Автора) сейчас выясняют следователи, но, по словам знакомых семьи, школьница была сильно истощена из-за того, что питалась всего два раза в неделю. Эту историю мы подробно описывали ранее.

Ситуацию со смертью девочки прокомментировала детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова . По ее словам, много вопросов сейчас вызывает поведение соседей, педагогов и психолога Алены.

— Эта преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение и ужас. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас, видя ребенка в беде, не проходил мимо. Не нужно думать, что кто-то другой поможет, что у него есть родители, что это не ваш ребенок — просто примите меры сразу, возможно, это спасет человеку жизнь, — прокомментировала Денисова. — Вызывает много вопросов равнодушие соседей, которые, как сообщается в СМИ, слыша просьбы ребенка о еде, не обратились к участковому. Вопросы есть к школе, к классному руководителю и социальному педагогу, к психологу. Этот случай детского неблагополучия должен стать поводом для серьезного межведомственного обсуждения.

По словам знакомых семьи, мать была уверена, что девочке достаточно питаться всего два раза в сутки. Соседи слышали плач девочки, и как та просила еды у своей родительницы. Мать отказывала.

Еще в апреле одноклассники заметили, как Алена сильно похудела. Девочка даже сама говорила, что не знает, доживет ли до 1 сентября.