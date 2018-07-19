Исследование: Только 5% россиян делают покупки в зарубежных интернет-магазинах на €200–500

Меньше всего россияне делают покупки товаров дороже 1000 евро (1%), от 200 до 500 евро (5%) и от 100 до 200 евро (9%). Таким образом, ожидаемые изменения порога беспошлинной торговли затронут не более 10% россиян.

Сейчас власти обсуждают разные варианты изменения порога беспошлинного ввоза товаров, приобретенных из иностранных интернет-магазинов. Например, текущий план правительства предполагает снижение беспошлинного порога до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и дополнительное снижение до 200 евро с 1 января 2020 года.

Кроме того, «Ромир» выяснил, что посредством интернета за последний год закупались 57% опрошенных, из которых 30% заказывали товары из-за рубежа три–четыре раза, 27% — более семи. Чаще всего россияне покупают за границей одежду (51%), аксессуары (36%), бытовую технику и электронику (34%). Реже всего — мебель, сигареты и табак (3%).

В опросе «Ромир» приняли участие четыре тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущие в городах с населением свыше 500 тысяч человек.