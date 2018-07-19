В Ростове решили отреставрировать скульптуру коней возле старого аэропорта

Скульптуру демонтировали сотрудники управления культуры администрации города

Сегодня, 19 июля, возле старого аэропорта, что на проспекте Шолохова, демонтировали скульптуры коней, простоявших там более 20 лет. После сдачи в эксплуатацию нового аэропорта Платов в Ростовской области , на месте старой воздушной гавани решили возвести жилой район, поэтому сейчас территорию подготавливают для будущего строительства.

Фото, на котором видно, как увозят скульптур, выложили в сеть ростовчане. Многие с сожалением отнеслись к этому событию, так как необычные скульптуры, привлекающие своей реалистичностью, для многих горожан — память о детстве. Скульптурная композиция состоит из четырех металлических лошадей. Двое взрослых играют, а недалеко от них жеребенок тянется к материнскому молоку.

Скульптуры демонтировали для реставрации

— Очень жаль. Скульптура уже завоевала славу и любовь горожан. Я помню их с детства, как многие ростовчане. Красивые кони и очень реалистично смотрелись. Когда проезжаешь мимо, всегда смотришь на них. Ну и оставили бы, как скверик. Их смело можно назвать символом старого аэропорта, — высказались пользователи. В администрации донской столицы рассказали, что скульптуры забрали на реставрацию сотрудники управления культуры. — Скульптурная композиция пришла в негодность. Ее решили отреставрировать. Коней вернут на прежнее место через три недели, — рассказали в мэрии.

Скульптура пришла в негодность