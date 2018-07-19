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В Ростове решили отреставрировать скульптуру коней возле старого аэропорта
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В Ростове решили отреставрировать скульптуру коней возле старого аэропорта 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Скульптуру демонтировали сотрудники управления культуры администрации города
Сегодня, 19 июля, возле старого аэропорта, что на проспекте Шолохова, демонтировали скульптуры коней, простоявших там более 20 лет. После сдачи в эксплуатацию нового аэропорта Платов в Ростовской области, на месте старой воздушной гавани решили возвести жилой район, поэтому сейчас территорию подготавливают для будущего строительства.
Фото, на котором видно, как увозят скульптур, выложили в сеть ростовчане. Многие с сожалением отнеслись к этому событию, так как необычные скульптуры, привлекающие своей реалистичностью, для многих горожан — память о детстве. Скульптурная композиция состоит из четырех металлических лошадей. Двое взрослых играют, а недалеко от них жеребенок тянется к материнскому молоку.
Скульптуры демонтировали для реставрации
— Очень жаль. Скульптура уже завоевала славу и любовь горожан. Я помню их с детства, как многие ростовчане. Красивые кони и очень реалистично смотрелись. Когда проезжаешь мимо, всегда смотришь на них. Ну и оставили бы, как скверик. Их смело можно назвать символом старого аэропорта, — высказались пользователи. В администрации донской столицы рассказали, что скульптуры забрали на реставрацию сотрудники управления культуры. — Скульптурная композиция пришла в негодность. Ее решили отреставрировать. Коней вернут на прежнее место через три недели, — рассказали в мэрии.
Скульптура пришла в негодность
К сожалению, автор полюбившейся ростовчанам скульптурной композиции неизвестен. — Эту композицию поставили еще при советской власти. Сама идея принадлежала почетному гражданину Ростова, а тогда первому секретарю Ростовского горкома Борису Головцу. Выполнил эту работу народный скульптор. Его имя, к сожалению, неизвестно, — рассказал корреспонденту 161.ruруководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
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