Китайский Tencent увеличит вложения в бизнес в США

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Китайский технологический гигант Tencent, несмотря на продолжающуюся торговую войну, планирует увеличить объем объем денежных вливаний в свои американские проекты.

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Tencent активизирует свои усилия по расширению платежного сервиса WeChat Pay в США. Об этом сообщил CNBC сказал исполнительный директор китайского технологического гиганта. Он отметил, что в этом году на рынок придут более крупные игроки. WeChat Pay позволяет пользователям показывать штрих-коды на смартфоне через принадлежащее Tencent приложение для обмена сообщениями WeChat. Магазин сканирует штрих-код, позволяя пользователю оплачивать товар или услугу с помощью банковского счета в Китае. WeChat имеет более 1 млрд пользователей, 80% которых используют функцию WeChat Pay.Tencent сосредоточился на расширении платежного обслуживания за рубежом, при этом не пытаясь создать локальную версию WeChat для других стран. Вместо этого компания была сделала упор на регистрации продавцов из других стран, принимающих WeChat Pay. Таким образом, китайские туристы смогут использовать платежную платформу за рубежом. И Tencent намерен объявить о том, что многие магазины в США станут принимать оплату с помощью WeChat Pay в этом году. "США также является рынком, на котором мы сейчас сосредоточены … после июля вы увидите, что многие торговые точки будут принимать WeChat Pay в США", — сказала директор по трансграничной операции в WeChat Pay Инь Цзе. «Фактически сейчас в аэропорту и в некоторых магазинах беспошлинной торговли они уже принимают WeChat Pay … потому что это — действительно большая страна, и у нее много продавцов. И мы должны сделать это шаг за шагом», — добавила она. В прошлом году Tencent сотрудничал с Citcon, платформой мобильных платежей, базирующейся в США, чтобы запустить работу WeChat Pay в Соединенные штаты. Но проекту пока не примкнула ни одна крупная торговая сеть. По словам Цзе сейчас компания занимается подбором поставщиков товаров и услуг из США, популярных среди китайских клиентов. «На первом этапе мы выберем некоторые магазины, которые предпочитают китайские туристы. И магазины с беспошлинной торговлей. Выберем несколько известных ресторанов. Затем попробуем присоединить к проекту другие торговые точки. Кроме того, мы привлечем компании, оказывающие транспортные услуги: службы такси, например∎, — рассказала представительница компании. Развитие на фоне конфликта Усиление присутствия Tencent на рынке США происходит в то время, когда китайские технологические компании попадают в перекрестный огонь в ходе торговой войны между США и Китаем. Например, американским компаниям запрещали продавать продукцию телекоммуникационной фирмы ZTE. Запрет сняли, но китайский производитель понес убытки. WeChat не является аппаратным продуктом, но нынешняя напряженность в отношениях между США и Китаем потенциально может усложнить налаживание отношений с магазинами, которые могут побояться работать с новой платформой. Однако китайского технологического гиганта это не беспокоит: представители компании заявили, что они просто предлагают американским производителей привлечь к их брендам внимание китайских туристов. „WeChat Pay — это всего лишь платежный продукт, поэтому, если китайский турист хочет его использовать, а продавец готов будет принять, думаю, у нас будет рынок“, — сказала Цзе.