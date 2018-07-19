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Отказ в сексе подтолкнул двух кавказцев к грабежу на Китай‐городе
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Отказ в сексе подтолкнул двух кавказцев к грабежу на Китай‐городе 

360tv.ru 1 час назад
Девушка из Москвы вечером 18 июля обратилась в полицию и рассказала, что на нее напали двое неизвестных. Они хотели заняться с 26‐летней незнакомкой сексом, но обошлись и грабежом. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам пострадавшей, в ночь на 18 июля в районе Китай-города к ней подошли двое мужчин кавказской внешности и предложили подвезти. «Расплатиться» за это она должна была интимом. Девушка отказалась, после чего приятели начали к ней приставать, повалили на землю и, вырвав из рук сумку, убежали в неизвестном направлении.
В белом аксессуаре находились планшет, банковская карта, российский паспорт. Общий ущерб жертва оценила в восемь тысяч рублей. Полиция разыскивает злоумышленников.
Двадцатилетний москвич написал заявление в полицию об ограблении. Когда он находился в гостях, двое неизвестных угрожали ему ножом и поджигали кожу в области шеи. После этого преступники отобрали у молодого человека деньги, телефон и наручные часы.
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