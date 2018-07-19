Когда куклы не игрушки: русский трейлер фильма «Удивительный мир Марвена» 

В сети появился дублированный трейлер нового фильма Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена», главную роль в котором сыграл Стив Карелл. Помимо него в ленте можно увидеть Лесли Манн, Меррит Уивер, Гвендолин Кристи, Эйсу Гонсалес и др.
Сюжет фильма расскажет драматическую историю Марка Хоганкэмпа, который в результате нападения хулиганов почти полностью теряет память. Он с трудом возвращается к привычной жизни и придумывает себе терапию: на заднем дворе своего дома он строить прототип бельгийского города во времена Второй Мировой и создает кукол, похожих на людей из его прошлого. У этой картины есть все шансы побороться за «Оскар» в следующем году, ведь подобные сюжеты, особенно, основанные на реальных событиях, всегда привлекали внимание кинокритиков.
В России релиз будет выпущен 10 января 2019.
Злата Петрова