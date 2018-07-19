Когда куклы не игрушки: русский трейлер фильма «Удивительный мир Марвена»

Сюжет фильма расскажет драматическую историю Марка Хоганкэмпа, который в результате нападения хулиганов почти полностью теряет память. Он с трудом возвращается к привычной жизни и придумывает себе терапию: на заднем дворе своего дома он строить прототип бельгийского города во времена Второй Мировой и создает кукол, похожих на людей из его прошлого. У этой картины есть все шансы побороться за «Оскар» в следующем году, ведь подобные сюжеты, особенно, основанные на реальных событиях, всегда привлекали внимание кинокритиков.

России релиз будет выпущен 10 января 2019.

Злата Петрова