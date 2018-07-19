Минстрой России занял третье место в рейтинге федеральных органов исполнительной власти

По результатам оценки работы федеральных органов исполнительной власти по размещению информации на Портале открытых данных РФ за II квартал 2018 года Минстрой России занял 3 место среди 24 других федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

Высший балл ведомство получило за объем и корректность предоставления открытых данных.

Независимая оценка качества работы ФОИВ с открытыми данными проводилась Аналитическим центром при Правительстве РФ . При расчете рейтинга также учитывался параметр востребованности информации, актуальности и качества ее предоставления.

По результатам самообследования ФОИВ за 2017 год в части работы с открытыми данными Минстрой России занял 5 место среди 60 федеральных органов, получив самый высокий балл за работу по инициативным проектам министерства и работу с открытыми данными.

Наборы открытых данных Минстроя России размещены на официальном сайте министерства в разделе «Открытые данные», а также на портале открытых данных РФ.