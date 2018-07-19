Более 400 объектов торговли и услуг работают в Коптеве 

В Коптеве функционируют 413 объектов торговли и услуг, три из них — крупные торговые центры.
Об этом во время встречи с населением 18 июля рассказал замглавы районной управы по вопросам экономики, торговли и услуг Александр Сидарчук.
— Речь идет о торговых центрах «Байкал», «Ноев ковчег» и недавно открывшемся «Петровском», — уточнил он. — Кроме того, в октябре запланировано открытие нового ТЦ по улице Михалковская, 4А.
Сидарчук добавил, что на территории района работает 241 магазин — 54 из них являются сетевыми. (ео)