Дебаты кандидатов на пост главы Ижевска пройдут в Медиагруппе «Центр»

20 июля на площадке Медиагруппы Центр, в состав которой входит портал IZHLIFE, пройдут первые дебаты кандидатов на пост главы Ижевска . Участникам предстоит пройти три раунда дебатов: самопрезентация и презентация предвыборной программы; доклад Что нужно изменить в Ижевске; ответы на вопросы оппонентов и горожан. Вопросы потенциальным градоначальникам смогут задать как присутствующие эксперты (общественники, депутаты, представители власти и бизнеса), так и наши читатели. Сделать это можно в комментариях к прямому эфиру, либо заранее на нашем сайте или в соцсетях. Дебаты пройдут с 11:00 до 13:00. Прямая трансляция будет вестись на сайте IZHLIFE и наших группах в социальных сетях.

Напомним, открытый конкурс на пост главы Ижевска был объявлен в мае, после ухода в отставку бывшего градоначальника Юрия Тюрина . Изначально он должен был пройти 8 июня, однако из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии его пришлось отложить до августа.

В настоящее время в предвыборной гонке остаются 13 человек. Финалистов выберет конкурсная комиссия, составленная в равной пропорции из представителей Гордумы и главы региона. Победителя утвердят депутаты городского парламента.

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