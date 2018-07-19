Ещё
Дебаты кандидатов на пост главы Ижевска пройдут в Медиагруппе «Центр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дебаты кандидатов на пост главы Ижевска пройдут в Медиагруппе «Центр» 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
20 июля на площадке Медиагруппы Центр, в состав которой входит портал IZHLIFE, пройдут первые дебаты кандидатов на пост главы Ижевска. Участникам предстоит пройти три раунда дебатов: самопрезентация и презентация предвыборной программы; доклад Что нужно изменить в Ижевске; ответы на вопросы оппонентов и горожан. Вопросы потенциальным градоначальникам смогут задать как присутствующие эксперты (общественники, депутаты, представители власти и бизнеса), так и наши читатели. Сделать это можно в комментариях к прямому эфиру, либо заранее на нашем сайте или в соцсетях. Дебаты пройдут с 11:00 до 13:00. Прямая трансляция будет вестись на сайте IZHLIFE и наших группах в социальных сетях.
Напомним, открытый конкурс на пост главы Ижевска был объявлен в мае, после ухода в отставку бывшего градоначальника Юрия Тюрина. Изначально он должен был пройти 8 июня, однако из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии его пришлось отложить до августа.
В настоящее время в предвыборной гонке остаются 13 человек. Финалистов выберет конкурсная комиссия, составленная в равной пропорции из представителей Гордумы и главы региона. Победителя утвердят депутаты городского парламента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ижевск без главы: как отсутствие градоначальника отразилось на городском хозяйстве?
Izhlife: последние новости
100 лет со дня расстрела Романовых: в Ипатьевском доме прислуживала жительница Удмуртии УФАС проверит строительство фан-зоны в Ижевске Жители Ижевска помогли потерявшемуся во время ЧМ-2018 канадцу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО144
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей211
Убийцу подлодок впервые показали на видео66
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы31
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение