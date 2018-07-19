Часть павильонов рынка «Знаменский» в Иркутске планируют снести в августе 

Арбитражный суд Иркутской области признал законным снос части зданий рынка «Знаменский» в Иркутске. К сносу планируют приступить в августе, когда решение суда вступит в силу, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова начальника управления судебной защиты и правовой работы КУМИ администрации Иркутска Владимира Григорьева.
«Распоряжение КУМИ было вынесено на основании выявленных нарушений. В частности, земельный участок находится в границах территории общего пользования, объекты возведены без разрешения на строительство. Распоряжение издано на основании пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ. Кроме этого, уже имеется муниципальный контракт на снос строений, который прошел все необходимые проверки», — уточнил Владимир Григорьев.
Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказал директор рынка «Знаменский» Сергей Скворцов, речь идет о десяти киосках по улице Баррикад и 36 киосках, расположенных по берегу реки Ушаковка. Общая площадь этих территорий составляет 17 214 кв.м. Он сказал, что удивлен столь поспешным решение судьи, отметив, что его ходатайство о проведении экспертизы строений отклонили, хотя только эта экспертиза могла бы доказать, что на рынке стоят временные здания торговли, а в распоряжении содержатся требования о сносе капитальных строений. «У нас нет капитальных строений, экспертиза это бы доказала», — сказал Сергей Скворцов.
Предприниматель намерен обжаловать решение Арбитражного суда Иркутской области.