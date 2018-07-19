В РУДН состоялся творческий конкурс

Направление подготовки «Журналистика» в РУДН всегда было одним из самых популярных и востребованных.

Абитуриентов ждало серьезное испытание — творческое эссе. Строгая компетентная комиссия внимательно вчитывается в каждую строчку, анализирует каждую мысль, чтобы найти будущих звезд отечественной журналистики. В 2018 году на направления подготовки «Журналистика» и «Телевидение» подали заявления почти 900 ребят. Члены комиссии отметили, что абитуриенты РУДН не только умеют писать оригинальные творческие работы, но и прекрасно поднимают настроение неожиданными оборотами речи. «Я научилась отрафироваться от этого…», «Нужно заново собрать волю в кулёк…», «Грызть гранат науки…», «Я листаю его твиттер, а ему это нравится…», «В моей церкви батюшка держит все посты и хочет уйти в монастырь и дать в обед молчание…», «… и увидела ворон, монотонно чирикающих и летящих в хаотичном порядке…», «Такого красивого заката я давно не слышала», «В Великую отечественную войну люди жертвовали собой, несмотря на нацию, рост и вес…», «… и теперь мужчина помогает тем, кто хочет совершить самоубийство, работая волонтером», «Миссия журналиста — нести не только правду, но и тяжкий груз — русский язык!».