Ещё
В РУДН состоялся творческий конкурс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РУДН состоялся творческий конкурс 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Направление подготовки «Журналистика» в РУДН всегда было одним из самых популярных и востребованных.
Абитуриентов ждало серьезное испытание — творческое эссе. Строгая компетентная комиссия внимательно вчитывается в каждую строчку, анализирует каждую мысль, чтобы найти будущих звезд отечественной журналистики. В 2018 году на направления подготовки «Журналистика» и «Телевидение» подали заявления почти 900 ребят. Члены комиссии отметили, что абитуриенты РУДН не только умеют писать оригинальные творческие работы, но и прекрасно поднимают настроение неожиданными оборотами речи. «Я научилась отрафироваться от этого…», «Нужно заново собрать волю в кулёк…», «Грызть гранат науки…», «Я листаю его твиттер, а ему это нравится…», «В моей церкви батюшка держит все посты и хочет уйти в монастырь и дать в обед молчание…», «… и увидела ворон, монотонно чирикающих и летящих в хаотичном порядке…», «Такого красивого заката я давно не слышала», «В Великую отечественную войну люди жертвовали собой, несмотря на нацию, рост и вес…», «… и теперь мужчина помогает тем, кто хочет совершить самоубийство, работая волонтером», «Миссия журналиста — нести не только правду, но и тяжкий груз — русский язык!».
Обручевский меридиан: последние новости
Проведено 120 рейдов по пресечению несанкционированной торговли «Меридиан» приглашает на пленэр Профессор Института Пушкина рассказала о парадоксах чтения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей229
Убийцу подлодок впервые показали на видео68
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы34
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение