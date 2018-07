Галь Гадот, Джиджи Хадид, Данай Гурира и Ариана Гранде снялись в новой рекламе Reebok (видео)

Спортивные бренды последние годы часто привлекают в свои рекламные кампании звезд шоу-бизнеса, которые, без сомнения, притягивают к себе много внимания. На днях Reebok выпустили серию рекламных роликов, звездами которых стали Галь Гадот , Джиджи Хадид, Данай Гурира и Ариана Гранде.

В рамках кампании представлена лимитированная коллекция спортивных футболок, средства от продажи которых будут направлены в благотворительные организации, поддерживающие женщин. Также Reebok будет перечислять деньги за каждое фото в Instagram, сделанное во время тренировки и сопровожденное хэштегом #BeMoreHuman.

«Мы давно занимаемся поддержкой женщин, — говорит глава по маркетингу Reebok Мелани Булден. — Мы продолжаем делать это и сейчас, работая над инновационными товарами для женщин, вдохновляя их на физические, психологические и социальные перемены, которые происходят, когда мы находимся в движении. Это и есть наша философия — Be More Human».

Join the Reebok women making change. We're celebrating everything that they stand for and how they uniquely transform the world around them. #BeMoreHuman @gigihadid

16 Июл 2018

Rising together one strong woman at a time. #BeMoreHuman @gal_gadot

16 Июл 2018

We are more powerful when we empower each other. #BeMoreHuman @arianagrande

16 Июл 2018

Change begins with us. We are the women of today. #BeMoreHuman @danaigurira

16 Июл 2018

