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Галь Гадот, Джиджи Хадид, Данай Гурира и Ариана Гранде снялись в новой рекламе Reebok (видео)
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Галь Гадот, Джиджи Хадид, Данай Гурира и Ариана Гранде снялись в новой рекламе Reebok (видео) 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Спортивные бренды последние годы часто привлекают в свои рекламные кампании звезд шоу-бизнеса, которые, без сомнения, притягивают к себе много внимания. На днях Reebok выпустили серию рекламных роликов, звездами которых стали Галь Гадот, Джиджи Хадид, Данай Гурира и Ариана Гранде.
В рамках кампании представлена лимитированная коллекция спортивных футболок, средства от продажи которых будут направлены в благотворительные организации, поддерживающие женщин. Также Reebok будет перечислять деньги за каждое фото в Instagram, сделанное во время тренировки и сопровожденное хэштегом #BeMoreHuman.
«Мы давно занимаемся поддержкой женщин, — говорит глава по маркетингу Reebok Мелани Булден. — Мы продолжаем делать это и сейчас, работая над инновационными товарами для женщин, вдохновляя их на физические, психологические и социальные перемены, которые происходят, когда мы находимся в движении. Это и есть наша философия — Be More Human».
Join the Reebok women making change. We’re celebrating everything that they stand for and how they uniquely transform the world around them. #BeMoreHuman @gigihadid
Публикация от Reebok (@reebok)
16 Июл 2018 в 5:01 PDT  Rising together one strong woman at a time. #BeMoreHuman @gal_gadot
Публикация от Reebok (@reebok)
16 Июл 2018 в 7:23 PDT  We are more powerful when we empower each other. #BeMoreHuman @arianagrande
Публикация от Reebok (@reebok)
16 Июл 2018 в 9:37 PDT  Change begins with us. We are the women of today. #BeMoreHuman @danaigurira
Публикация от Reebok (@reebok)
16 Июл 2018 в 8:31 PDT  попкорнnews
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