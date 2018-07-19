Ещё
Врачи решили поддержать коллегу, сделавшего селфи в операционной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи решили поддержать коллегу, сделавшего селфи в операционной 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
УФА, 19 июл — РИА Новости. Российские врачи начали выкладывать в социальной сети «ВКонтакте» свои фотографии с рабочих мест под хэштегом #АнестезиологТожеЧеловек в поддержку башкирского анестезиолога, которым заинтересовалось следствие после публикации селфи на фоне хирургической операции.
Анестезиолог-реаниматолог Учалинской районной больницы в Башкирии выложил на своей странице «ВКонтакте» селфи, сделанное во время операции. На фото доктор в марлевой повязке, а за ним видно, как коллеги оперируют женщину. Селфи заинтересовались надзорные органы и следствие, а руководство больницы начало служебную проверку, чтобы установить мотивы поступка врача.
Кампанию в его поддержку запустила в социальной сети «ВКонтакте» врач из Учалов Мария Королева. Под селфи она пишет: «Незащищенность медработников — распространенное явление. Сделаем хэштег с записью #АнестезиологТожеЧеловек, поддержим коллегу, репост приветствуется». Ее поддержали врачи из разных городов страны и начали выкладывать селфи в белых халатах и марлевых повязках.
"Хоть я и не являюсь медработником, но тоже хочу поддержать земляка, так как наши профессии близки. К сожалению, не все понимают, какой это великий труд", — пишет ветеринарный врач Ксения Катаева под фотографией, сделанной во время лечения белой мыши.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей222
Убийцу подлодок впервые показали на видео68
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы33
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение