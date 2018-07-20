В Крыму стартует поисковая экспедиция «Аджимушкай»

"У нас будут работать Владимир Щербанов (член координационного совета «Поискового движения России» — ред.), который принимает участие в экспедиции с 1982 года, а Владимир Симонов (председатель совета крымского отделения «Поискового движения России» — ред.) — с 1990-го. То есть очень длительная экспедиция", — отметила Цунаева, добавив, что поисковые работы продлятся до 5 августа

Первая поисковая экспедиция на территории Аджимушкайских каменоломен прошла в 1972 году по инициативе редакции журнала «Вокруг света» и Керченского историко-археологического музея. За годы работы участниками экспедиции найдены и захоронены останки более 1300 советских воинов, установлены около 900 фамилий защитников Аджимушкая, найдено множество документов времен обороны каменоломен, переданы на уничтожение десятки тысяч взрывоопасных предметов.

С начала 1990-х годов работы в каменоломнях ведутся по археологической методике. Основная цель экспедиций — поиск легендарного архива гарнизона Центральных Аджимушкайских каменоломен, личных документов погибших военнослужащих, реликвий военного времени и незахороненных останков бойцов и командиров Красной Армии.

Весной 1942 года после ожесточенных боев армии Крымского фронта оставили Керченский полуостров. В мае советские военнослужащие, прикрывавшие отход основных сил на Тамань, были полностью окружены в районе поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности борьбы на поверхности, воины Красной Армии спустились под землю, в каменоломни. 170 суток аджимушкайцы, несмотря на жажду, голод, газовые атаки и взрывы кровли, не сдавались врагу.