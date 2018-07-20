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В Крыму стартует поисковая экспедиция «Аджимушкай»
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В Крыму стартует поисковая экспедиция «Аджимушкай» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В субботу, 21 июля, в Крыму начнет работу поисковая экспедиция «Аджимушкай». Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поискового движения России», председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.
"У нас будут работать Владимир Щербанов (член координационного совета «Поискового движения России» — ред.), который принимает участие в экспедиции с 1982 года, а Владимир Симонов (председатель совета крымского отделения «Поискового движения России» — ред.) — с 1990-го. То есть очень длительная экспедиция", — отметила Цунаева, добавив, что поисковые работы продлятся до 5 августа
Первая поисковая экспедиция на территории Аджимушкайских каменоломен прошла в 1972 году по инициативе редакции журнала «Вокруг света» и Керченского историко-археологического музея. За годы работы участниками экспедиции найдены и захоронены останки более 1300 советских воинов, установлены около 900 фамилий защитников Аджимушкая, найдено множество документов времен обороны каменоломен, переданы на уничтожение десятки тысяч взрывоопасных предметов.
С начала 1990-х годов работы в каменоломнях ведутся по археологической методике. Основная цель экспедиций — поиск легендарного архива гарнизона Центральных Аджимушкайских каменоломен, личных документов погибших военнослужащих, реликвий военного времени и незахороненных останков бойцов и командиров Красной Армии.
Весной 1942 года после ожесточенных боев армии Крымского фронта оставили Керченский полуостров. В мае советские военнослужащие, прикрывавшие отход основных сил на Тамань, были полностью окружены в районе поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности борьбы на поверхности, воины Красной Армии спустились под землю, в каменоломни. 170 суток аджимушкайцы, несмотря на жажду, голод, газовые атаки и взрывы кровли, не сдавались врагу.
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