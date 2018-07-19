Калининградские эксперты: наследие ЧМ не окупится, но эффект будет

В дискуссии приняли участие депутаты Калининградской областной думы и горсовета Калининграда , региональный бизнес-омбудсмен, представитель « Деловой России », руководители Института рекреации, туризма и физической культуры БФУ им. И Канта, Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва и Волонтерского центра ЧМ-2018 в Калининграде.

Участники круглого стола напомнили, что к чемпионату мира по футболу в Калининградской области реконструированы три тренировочные площадки в областном центре, спортивная база в Светлогорске, построен стадион «Калининград» на 35 тысяч зрительских мест. Всего в регионе работают около 2 тысяч спортивных сооружений, в том числе 6 стадионов вместимостью более 1,5 тысячи человек, более 450 спортивных залов, 44 плавательных бассейна, 48 сооружений для стрелковых видов спорта.

Есть база — появятся звезды

«В последние годы в области построено много великолепных объектов спортивной инфраструктуры, которые могут принести большую экономическую и социальную пользу, если мы будем позиционировать Калининград как новый спортивно-туристический центр России и ближайших европейских стран. Сейчас распространена практика проведения коммерческих турниров, состязаний. Например, один футбольный турнир — это около 20 команд, каждая из которых как минимум 20 человек плюс тренеры. В регион на одно соревнование могут приехать более 400 человек на несколько дней. Если делать это системно и не только по футболу, мы сможем выполнить две задачи. Во-первых, возрастет мастерство наших спортсменов. Во-вторых, получим экономический эффект — доход для гостиниц, ресторанов, кафе, транспорта», — считает депутат Калининградской облдумы Александр Мусевич

Заместитель председателя горсовета Калининграда, президент Олимпийского совета Калининградской области Андрей Шумилин отметил, что развитие спортивной индустрии должно идти в два этапа. «Первая задача — организация пространств для проведения тренировочных мероприятий. Нам нужны еще один бассейн, ледовый каток, многофункциональный зал спортивных единоборств, всесезонный легкоатлетический манеж для проведения международных соревнований. Тем не менее опорная база уже создана. Вторая задача — подвести под это нормативы, за счет которых в том числе можно содержать эти объекты. Муниципальное задание должно вырасти. Это даст толчок для привлечения еще большего количества детей, дополнительного вовлечения тренеров, специалистов, проведения мастер-классов и так далее. Тогда появятся спортивные звезды. Они и станут тем самым драйвером, благодаря которому заработает индустрия спортивного туризма», — заявил депутат.

Реконструированные площадки нужно адаптировать

Стадион «Пионер», реконструированный к чемпионату мира по футболу, передан в оперативное управление Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 5, где занимаются 1300 детей. Ее директор Юрий Белецкий рассказал, что реконструкция объекта не увеличила площади для футбольных тренировок. Более того, наличие на стадионе естественного покрытия ограничило время тренировок до 8–10 часов в неделю. Чтобы удовлетворить потребности всех детей, желающих заниматься футболом, этого недостаточно даже с учетом еще двух полей, находящихся в распоряжении школы.

«Поле с натуральным покрытием нужно заменить на искусственное, тогда его можно будет использовать в полной мере. И уход будет не столь дорогой», — рассказал Юрий Белецкий и пояснил, что газонные покрытия требуется заменить на всех четырех тренировочных площадках чемпионата мира по футболу. Затраты составят порядка 20 млн рублей на каждый объект. Планируется, что их возьмет на себя федеральный бюджет.

Спортивные объекты — не для прибыли

Рассуждая о содержании стадиона «Калининград» на 35 тысяч мест, участники дискуссии отметили, что рассчитывать на его самоокупаемость не приходится. «С экономической точки зрения такие сооружения никогда не являются прибыльными. Когда закончится федеральное финансирование стадиона, содержать его будет региональный или муниципальный бюджет. Во всех странах от такого рода сооружений считается социально-экономический эффект: стремление людей вести активный и здоровый образ жизни, увеличение ее продолжительности. А также и повышение продаж у тех, кто торгует вокруг этих объектов. Это самоокупаемость в широком смысле — мы меньше будем лечить, больше собирать налогов», — высказал свою точку зрения уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов

«У нас был пример государственно-частного партнерства при использовании спортивных объектов, ни одна из сторон не выполняла обязательства, в итоге проект проваливался. Стадион должен быть как планета, а спутники — это бизнес вокруг него. Дайте бизнесу какие-то льготы, чтобы он там развивался, а человек мог прийти и утром, и вечером, что-то купить, где-то отдохнуть. Тогда и социально-экономический эффект будет», — заметила представитель регионального отделения «Деловой России» Инна Тюсенкова.

Она предложила использовать для развития Калининграда возможности и других объектов, реконструированных к ЧМ-2018. В частности, создать на базе аэропорта Храброво площадку для ведения переговоров и деловых встреч.

Директор Института рекреации, туризма и физической культуры БФУ им. И. Канта Валентин Корнеевец выразил мысль, что без федеральной поддержки решить вопросы финансирования содержания стадионов, построенных к чемпионату мира, в ближайшие годы будет невозможно. В то же время сам чемпионат положительно отразится на росте туристического потока. «Ряд болельщиков вернутся туристами, будут рекомендовать приехать знакомым. В Калининградской области, по нашим оценкам, дополнительные доходы в сфере туризма в перспективе могут составлять до 1 млрд рублей», — считает директор института.

Главное наследие ЧМ — специалисты

Директор Волонтерского центра ЧМ-2018 в Калининграде Мария Саушкина обратила внимание экспертов на то, что главное наследие — это люди: «Мы говорим, что для развития Калининграда как спортивно-туристической столицы у нас не хватает спортивных менеджеров. Но как раз сейчас мы имеем хорошо подготовленных ребят, волонтеров, которые были выведены на позиции по профилю ФИФА по 20 направлениям. А по направлению „работа с командами“ мы побили все рекОрда» *запрещены в РФ">орды. Конкурс был 178 человек на место. Подготовка волонтеров шла в течение 3 лет. Конечно, не все из них будут и дальше работать в этом направлении. Но около 100 человек мы можем рекомендовать как хороших специалистов».

В свою очередь Валентин Корнеевец заявил, что Балтийский федеральный университет может подготовить программы дополнительного образования для повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере спортивного менеджмента и управления спортивными сооружениями.