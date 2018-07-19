Рассматривать, а не прятать голову в песок: Володин отказал КПРФ в просьбе снять с рассмотрения законопроект о пенсиях

Коломейцев: Правительственный закон вообще как противоречащий конституции мы предлагаем снять.

Шеин: Предлагаю тоже снять с повестки дня вопрос номер два как имеющий все признаки антироссийского, поскольку этот законопроект предполагает очевидный рост безработицы, падение заработных плат, снижение рождаемости. За истекший месяц мы не увидели никаких внятных демографических, бюджетных, финансовых аргументов. Последние высказывания сторонников законопроекта о повышении пенсионного возраста свелись к тому вчера здесь, в зале, что, оказывается, российские работники находятся в зоне комфорта, и надо их оттуда вытащить через лишение их права на пенсию в 60 лет.

Смолин: Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, я прошу поставить на голосование формулировку в следующей редакции: «Отложить рассмотрение законопроекта до определения позиций президента Российской Федерации по этому вопросу». Этот законопроект едва ли не самый важный из социальных за последние 14 лет и не может рассматриваться без участия такого ключевого участника политического процесса, каким по конституции и по факту является президент России. Второе: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что пока президент в обсуждении законопроекта не участвовал.

Когда спикер Госдумы поставил на голосование эти предложения, не сразу сработала электронная система голосования, ее пришлось перезагрузить. В итоге парламентарии не стали исключать из повестки пленарного заседания рассмотрение пенсионного законопроекта.

«Геннадий Андреевич, знаете, надо любой вопрос рассматривать, голову в песок не засовывать, потому что это все понятно, к каким может привести последствиям. Поэтому давайте мы будем заниматься этим вопросом».

Обсуждение правительственного законопроекта началось с выступления министра труда и социальной защиты Максима Топилина

«Последние годы пенсии индексировались, как правило, меньше, чем на 500 рублей в год для неработающих пенсионеров, и это не всегда даже в среднем компенсировало параметры инфляции. Означает ли, что в Пенсионном фонде не хватает финансовых ресурсов? Нет, такой проблемы нет. Но эти ресурсы позволяют лишь поддерживать максимально эти соотношения, но не позволяют нам сделать никаких прорывных решений, что позволит сделать законопроект, его принятие позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на тысячу рублей. Это 12 тысяч рублей в год. Когда я говорю в среднем — это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии».

У здания Госдумы утром 19 июля собрались противники повышения пенсионного возраста. Вот что рассказал Business FM гражданский активист Игорь Ясин:

Игорь Ясин гражданский активист «Мне сложно оценить. Тут несколько десятков точно, где-то 100 человек, может быть. Некоторые стоят вдоль главного фасада Госдумы с плакатами. Тут, в основном, представители КПРФ, профсоюзов, активисты разные, левые социальные активисты. Против повышения пенсионного возраста, в основном, лозунги. Слева от входа проходит такая встреча с депутатами Госдумы, но выступают не только депутаты Госдумы от КПРФ, но и присутствующие некоторые. Тут даже звукоусиление есть. Полиция себя никак не проявляет. Я так понимаю, что это как-то было согласовано в виде встречи с депутатами. Полиция — я видел несколько человек, да, есть, но они стоят поодаль и никаких действий не предпринимают. Я не видел вообще, чтобы они подходили даже».

Ко второму чтению в законопроекте могут появиться поправки. Критики реформы указывают, в частности, на будущие проблемы с трудоустройством пожилых людей. Business FM выяснила, что говорит статистика по этому вопросу.