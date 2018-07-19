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Неконструктивная работа в конгрессе США ведет к кризисам, считает Володин
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Неконструктивная работа в конгрессе США ведет к кризисам, считает Володин 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Неконструктивное взаимодействие демократов и республиканцев США ведет к огромным кризисам не только внутри страны, но и в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Ценность парламента в том, что в нем представлены разные партии. Главное, чтобы работа парламента была конструктивной. Потому что мы видим, к чему ведёт неконструктивная работа. И пример тому — межпартийное взаимодействие демократов и республиканцев США, которое приводит к огромным кризисам не только внутри страны, но и в целом в мире", — сказал Володин в ходе расширенного заседания в четверг.
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