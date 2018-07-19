Российская экономика сбавила обороты в июне

Розничная торговля росла быстрее ожиданий. Согласно опубликованным вчера данным Росстата, в июне рост оборота розничной торговли ускорился до 3% (здесь и далее — год к году) с 2,4% в мае. Этот результат оказался выше ожиданий участников рынка и нашей оценки (плюс 1,9%). По итогам января–июня оборот розничной торговли увеличился на 2,6%.

Темпы роста большинства ключевых индикаторов снизились. Как мы уже писали, в июне темпы роста промышленного производства снизились до 2,2% с 3,7% месяцем ранее. Грузооборот транспорта продолжил замедляться — до плюс 2% с 3,1% в мае. При этом перевозки по железной дороге увеличились на 3%, а объемы трубопроводного транспорта — на довольно скромные 1,7%. Производство сельскохозяйственной продукции в июне выросло на 0,9% против 2,3% в предыдущем месяце. Объем строительных работ сократился на 1,3% после довольно внушительных плюс 5,6% соответственно. При этом в июне объемы ввода жилья продолжили резко сокращаться — спад составил 16,9% после минус 18,4% месяцем ранее. Платные услуги населению выросли на 1,3% после увеличения на 2,3% в мае. Реальные доходы населения в июне увеличились на символические 0,2% относительно уровня годичной давности. При этом рост реальных зарплат составил 7,2% по сравнению с 7,6% в мае. Безработица в июне осталась на уровне 4,7% экономически активного населения, достигнутом в мае.

Экономика продолжит расти умеренными темпами при сохранении благоприятной внешней конъюнктуры. По нашим оценкам, в июне темпы роста российского ВВП снизились до 1,5% с 2,8% в мае. Положительный вклад в рост ВВП в июне внесла розничная торговля, в то время как ухудшение динамики остальных ключевых индикаторов оказало негативное влияние на темпы экономического роста. Мы полагаем, что замедление в промышленности и секторе услуг в определенной мере может быть связано с ростом неопределенности в отношении перспектив среднесрочного развития страны в результате усиления турбулентности на финансовых рынках и политики протекционизма в ряде государств.

Заметным негативным фактором, по нашему мнению, является рост инфляционных ожиданий, вызванный повышением цен на жидкое топливо и опасениями дальнейшей девальвации рубля. С одной стороны, рост инфляционных ожиданий способствует усилению ажиотажного спроса со стороны определенной части населения, что оказывает краткосрочную поддержку розничной торговле. С другой стороны, усиление неопределенности относительно перспектив экономического роста негативно влияет на инвестиционную активность частного бизнеса, что ведет к сокращению объемов строительства и производства инвестиционных товаров и товаров длительного пользования. Тем не менее мы надеемся, что цены на топливно-энергетические товары будут оставаться на комфортных высоких уровнях, урон от усиления политики протекционизма в ряде стран в конечном итоге окажется не слишком значительным, а резкого усиления санкционного давления в отношении нашей страны не произойдет. При соблюдении этих условий мы сохраняем прогноз роста российского ВВП на 1,6% в 2018 г.