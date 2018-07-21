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Российские участники Армейских международных игр прибыли в Китай
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Российские участники Армейских международных игр прибыли в Китай 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
У военнослужащих есть неделя перед началом соревнований, чтобы подготовить технику, ознакомиться с полигонами и привыкнуть к климату.
Российские военнослужащие, принимающие в этом году участие в международных армейских играх АрМи-2018, высадились в китайской пустыне Такла-Макан под городом Корла. Именно здесь будут проходить три конкурса игр — «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасный маршрут».
В конкурсах заявлены участники из 11 стран, при этом команда из России на Играх — одна из самых многочисленных. В пустыню Такла-Макан военных доставили несколько самолетов ИЛ-76. Вместе с командой «Суворовского натиска» прилетели отечественные боевые машины БМП-2, на которых военные будут принимать участие в гонке. Участники конкурсов «Чистое небо» и «Безопасный маршрут» выступят на технике, предоставленной китайской стороной.
Военнослужащие, многие из которых принимали участие в разминировании в Сирии, разместились в казармах, построенных за несколько месяцев до начала стартов. И уже приступили к тренировкам. Однако российским военным еще понадобится время, чтобы пройти акклиматизацию: температура днем в пустыне доходит до +40 градусов.
Армейские международные игры АрМи-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа в семи странах. В Китае пройдет часть состязаний.
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