Российские участники Армейских международных игр прибыли в Китай

У военнослужащих есть неделя перед началом соревнований, чтобы подготовить технику, ознакомиться с полигонами и привыкнуть к климату.

Российские военнослужащие, принимающие в этом году участие в международных армейских играх АрМи-2018, высадились в китайской пустыне Такла-Макан под городом Корла. Именно здесь будут проходить три конкурса игр — «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасный маршрут».

В конкурсах заявлены участники из 11 стран, при этом команда из России на Играх — одна из самых многочисленных. В пустыню Такла-Макан военных доставили несколько самолетов ИЛ-76. Вместе с командой «Суворовского натиска» прилетели отечественные боевые машины БМП-2, на которых военные будут принимать участие в гонке. Участники конкурсов «Чистое небо» и «Безопасный маршрут» выступят на технике, предоставленной китайской стороной.

Военнослужащие, многие из которых принимали участие в разминировании в Сирии , разместились в казармах, построенных за несколько месяцев до начала стартов. И уже приступили к тренировкам. Однако российским военным еще понадобится время, чтобы пройти акклиматизацию: температура днем в пустыне доходит до +40 градусов.