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Китайские военные отправились в РФ для участия в Армейских международных играх-2018
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Китайские военные отправились в РФ для участия в Армейских международных играх-2018 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 400 военнослужащих сухопутных войск ВС Китая отправились в Москву и Новосибирск для участия в Армейских международных играх-2018 (АрМИ-2018).
Эти престижные соревнования включают в свою программу 14 видом дисциплин, в которых участники могут проявить себя, как с точки зрения физического состояния, так и тактического мышления, а также военных навыков, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн со ссылкой на свои источники в Китая.
Инициатором АрМИ-2018 является министерство обороны России. В соревнованиях, которые стартуют 28 июля, примут участие военнослужащие России, КНР, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении и Ирана.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ подтвердил готовность совместно с Россией реагировать на угрозы и вызовы из вне.
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