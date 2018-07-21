Китайские военные отправились в РФ для участия в Армейских международных играх-2018

Более 400 военнослужащих сухопутных войск ВС Китая отправились в Москву Новосибирск для участия в Армейских международных играх-2018 (АрМИ-2018).

Эти престижные соревнования включают в свою программу 14 видом дисциплин, в которых участники могут проявить себя, как с точки зрения физического состояния, так и тактического мышления, а также военных навыков, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн со ссылкой на свои источники в Китая.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ подтвердил готовность совместно с Россией реагировать на угрозы и вызовы из вне.

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