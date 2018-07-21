Китай встречает российских военных на АрМИ-2018

На китайском полигоне Корла прошла церемония встречи российских команд-участниц конкурсов «Суворовский натиск», «Безопасный маршрут» и «Чистое небо» Армейских международных игр-2018.

По китайской традиции бойцы НОАК встретили российскую делегацию в национальных костюмах и подарили белый шарф — буддийский символ гостеприимства и чистых помыслов — в знак почтения к прибывшим гостям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Комиссар военной базы старший полковник Ши Лэй, выступая на плацу перед строем российских военнослужащих, назвал предстоящее событие еще одним шагом в развитии двустороннего сотрудничества, в укреплении дружбы между двумя странами. Он пожелал российской команде успехов и заверил, что китайская сторона приложит все усилия, чтобы соревнования прошли на высоком уровне.

Период подготовки к соревнованиям продлится вплоть до 28 июля. Команды проведут осмотр и проверят техническое состояние вооружения и техники, ознакомятся с объектами и трассами соревнований, пройдут вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия проведет мандатную комиссию и жеребьевку. Российские военные также выполнят пристрелку оружия и потренируются в преодолении препятствий.