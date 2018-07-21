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Китай встречает российских военных на АрМИ-2018
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Китай встречает российских военных на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На китайском полигоне Корла прошла церемония встречи российских команд-участниц конкурсов «Суворовский натиск», «Безопасный маршрут» и «Чистое небо» Армейских международных игр-2018.
По китайской традиции бойцы НОАК встретили российскую делегацию в национальных костюмах и подарили белый шарф — буддийский символ гостеприимства и чистых помыслов — в знак почтения к прибывшим гостям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Комиссар военной базы старший полковник Ши Лэй, выступая на плацу перед строем российских военнослужащих, назвал предстоящее событие еще одним шагом в развитии двустороннего сотрудничества, в укреплении дружбы между двумя странами. Он пожелал российской команде успехов и заверил, что китайская сторона приложит все усилия, чтобы соревнования прошли на высоком уровне.
Период подготовки к соревнованиям продлится вплоть до 28 июля. Команды проведут осмотр и проверят техническое состояние вооружения и техники, ознакомятся с объектами и трассами соревнований, пройдут вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия проведет мандатную комиссию и жеребьевку. Российские военные также выполнят пристрелку оружия и потренируются в преодолении препятствий.
Ранее на полигон Корла доставили российскую технику, на которой команды ВС РФ будут отстаивать честь страны в ходе Армейских игр. АрМИ-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа в семи странах: России, Казахстане, Китае, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.
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