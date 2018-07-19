УГМК развернула инженерный лагерь на озере Таватуй

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. На озере Таватуй — одном из самых живописных мест Урала — начала работать летняя инженерная смена. Ее участниками стали школьники в возрасте от 14 до 17 лет, которые вышли в финал общероссийского конкурса «Инженериада УГМК». Всего на смену приехали 95 подростков из 24 городов и поселков России , сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Финалистами конкурса инженерного творчества ребята стали благодаря успешной работе над новыми технологическими идеями, которая велась совместно с экспертами предприятий УГМК . Теперь же в Загородном центре «Таватуй» Дворца молодежи юные инженеры сформируют проектные команды и погрузятся в решение актуальных задач горно-металлургической отрасли и инфраструктурных проблем городов, где расположены предприятия холдинга", — сказано в сообщении.

На три недели детский лагерь около Екатеринбурга станет большим лабораторным комплексом. Здесь будут работать над новыми решениями для автоматизации работы подземного транспорта рудника, займутся проектированием IT-инфраструктуры социальной среды предприятия, найдут эффективные решения для очистки водоема, попробуют оптимизировать перевозки концентрата меди и решить проблемы парковок и дорожных развязок Верхней Пышмы, научатся прогнозировать потребление электроэнергии предприятиями в целях энергосбережения.

В пресс-службе отмечают, что специально под инженерную смену Технический университет УГМК и служба по персоналу ООО «УГМК-Холдинг» разработали насыщенную образовательную программу. Под руководством опытных методистов и специалистов-практиков ребята будут учиться исследовать, проектировать, развивать в себе лидерские и коммуникативные компетенции, оттачивать работу в команде. Ожидается, что особая образовательная среда поможет развитию инженерных способностей детей.

23 июля юные инженеры примут участие в акции «День УГМК», которая пройдет в Техническом университете в Верхней Пышме, где выступят руководители и эксперты компании. А 3 августа здесь же, в корпоративном вузе, состоится защита проектов участников летней инженерной смены.

Содержательная модель смены разрабатывалась совместно с экспертами УГМК, педагогами и специалистами Уральского клуба нового образования. Поддержку проекту оказал некоммерческий фонд «Достойным — лучшее» (город Верхняя Пышма Свердловской области ).

О конкурсе

Конкурс «Инженериада УГМК» — образовательный проект УГМК, который реализуется на базе Технического университета компании. Проект стартовал 1 сентября 2017 года. В 2017-2018 г. в нем приняли участие 313 детей, которые подготовили 145 проектов по производственной тематике 25-ти организаций УГМК. В финале «Инженериады УГМК», который состоялся 29-30 марта 2018 г., были представлены 72 проекта. В 2019 году организациями УГМК запланировано внедрение 17 проектов участников «Инженериады УГМК», в том числе пяти проектов, имеющих значительный экономический эффект.

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