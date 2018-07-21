В США рассматривают план «Русала» по выходу из-под санкций

«Русал» представил план вывода компании из-под американских санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов США Стивен Мнучин.

Он не стал раскрывать содержание самого плана, но не исключил, что стороны найдут приемлемое решение. «Наша цель — не вывести „Русал“ из бизнеса», — добавил Мнучин, отметив, что компания играет важную роль на мировом рынке алюминия.

Ранее Минфин США называл одним из условий отмены ограничений снижение доли Олега Дерипаски в компании. Что может сделать в такой ситуации российский бизнесмен?

Владимир Рожанковский инвестиционный аналитик компании Global FX «Я вообще не понимаю ситуацию. Он держит долю в »Норникеле» , держит долю в «Русале», ни там, ни там у него нет реального контроля над предприятием. Тем не менее он умудрился по «Русалу» получить эти претензии со стороны США . Поэтому я не знаю, какова сама ситуация. Можно тогда предложить, например, выкупить свою долю Потанину, чтобы увеличить долю Потанина в «Русале», если уж они все равно повязаны в двух предприятиях. Другой вопрос, нужен ли «Русал» Потанину. Скорее, «Русал» нужен Вексельбергу, у которого в свое время он забрал «Сибирско-уральскую алюминиевую компанию» (СУАЛ), но Вексельберг сам под санкциями находится, вот в чем беда».

Если план «Русала» все-таки примут, когда могут быть сняты американские санкции?

Тимур Нигматуллин финансовый аналитик «Открытие Брокер» «Я думаю, что это, в первую очередь, отказ от контроля в En+ , в „Русале“ нынешних собственников, в том числе косвенного контроля, и смена совета директоров, смена менеджмента. То, что мы наблюдали в последние месяцы, напрямую соответствовало подобным действиям. В частности, был сменен совет директоров, были изменения в менеджменте, прежние акционеры более не оказывают такого влияния на деятельность компании, как это было ранее. Я думаю, с формальной точки зрения санкции в их нынешнем виде действительно будут сняты с очень высокой вероятностью, по крайней мере частично, в этом году, но так или иначе предвыборное обещание Трампа исполнено: американские производители нарастили долю рынка, загрузили производства, которые были недозагружены, соответственно, сейчас „Русал“ не представляет существенной угрозы».

«Русал» оказался под американскими санкциями 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с оказавшимися в списке компаниями.