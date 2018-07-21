Ещё
В США рассматривают план «Русала» по выходу из-под санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассматривают план «Русала» по выходу из-под санкций 

BFM.RU 20 минут назад
Фото: BFM.RU
«Русал» представил план вывода компании из-под американских санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов США Стивен Мнучин.
Он не стал раскрывать содержание самого плана, но не исключил, что стороны найдут приемлемое решение. «Наша цель — не вывести „Русал“ из бизнеса», — добавил Мнучин, отметив, что компания играет важную роль на мировом рынке алюминия.
Ранее Минфин США называл одним из условий отмены ограничений снижение доли Олега Дерипаски в компании. Что может сделать в такой ситуации российский бизнесмен?
Владимир Рожанковский инвестиционный аналитик компании Global FX «Я вообще не понимаю ситуацию. Он держит долю в »Норникеле», держит долю в «Русале», ни там, ни там у него нет реального контроля над предприятием. Тем не менее он умудрился по «Русалу» получить эти претензии со стороны США. Поэтому я не знаю, какова сама ситуация. Можно тогда предложить, например, выкупить свою долю Потанину, чтобы увеличить долю Потанина в «Русале», если уж они все равно повязаны в двух предприятиях. Другой вопрос, нужен ли «Русал» Потанину. Скорее, «Русал» нужен Вексельбергу, у которого в свое время он забрал «Сибирско-уральскую алюминиевую компанию» (СУАЛ), но Вексельберг сам под санкциями находится, вот в чем беда».
Если план «Русала» все-таки примут, когда могут быть сняты американские санкции?
Тимур Нигматуллин финансовый аналитик «Открытие Брокер» «Я думаю, что это, в первую очередь, отказ от контроля в En+, в „Русале“ нынешних собственников, в том числе косвенного контроля, и смена совета директоров, смена менеджмента. То, что мы наблюдали в последние месяцы, напрямую соответствовало подобным действиям. В частности, был сменен совет директоров, были изменения в менеджменте, прежние акционеры более не оказывают такого влияния на деятельность компании, как это было ранее. Я думаю, с формальной точки зрения санкции в их нынешнем виде действительно будут сняты с очень высокой вероятностью, по крайней мере частично, в этом году, но так или иначе предвыборное обещание Трампа исполнено: американские производители нарастили долю рынка, загрузили производства, которые были недозагружены, соответственно, сейчас „Русал“ не представляет существенной угрозы».
«Русал» оказался под американскими санкциями 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с оказавшимися в списке компаниями.
BFM.RU: последние новости
В Уфе обнаружен убитым топ-менеджер компании, входящей в «Ростех» ФСИН начала проверку после публикации видео о пытках в ярославской колонии Шпионская история в «Роскосмосе»: странности дела о госизмене
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию103
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»836
Фото кабинета Медведева удивило россиян451
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии234
Украина придумала наказание за Крымский мост91
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение