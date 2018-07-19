Ещё
Стратегию развития металлургии в России изменили ради поддержки «Русала», узнали «Ведомости»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стратегию развития металлургии в России изменили ради поддержки «Русала», узнали «Ведомости» 

Newsru.com 36 минут назад
Фото: Newsru.com
В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 года внесены изменения: они должны помочь
попавшей под санкции США
компании «Русал» Олега Дерипаски с реализацией алюминия на внутреннем рынке, пишут
"Ведомости"
со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили три источника.
По данным издания, в обновленную версию документа добавлены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России уже в текущем года на 363 100 т. Изменения были внесены после того, как в апреле «Русал» попал под американские санкции, отметил один из источников газеты.
Ранее о планах правительства РФ поддержать «Русал» с помощью увеличения потребления алюминия внутри страны сообщало издание
"Коммерсант". По его данным, соответствующую дорожную карту утвердил вице-премьер Дмитрий Козак.
Реализовывать данную программу предполагается за счет расширения сфер применения данного металла, введения ограничений на его импорт, а также выдачи субсидий промышленности при использовании продукции «Русала». В целом с помощью этих мер планируется увеличить внутренний спрос на алюминий в 2,5 раза.
— Также Дерипаска получил выгодный контракт на поставку деталей для машин «Кортеж»
Отметим, что программа стимулирования спроса на алюминиевую продукцию утверждалась правительством еще до включения «Русала» в список санкций США, в декабре 2016 года. План мероприятий предполагал суммарный прирост спроса 505 тыс. тонн к 2020 году. Одной из мер также был приоритет при государственных и муниципальных закупках, напоминает
"Интерфакс"
Миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также принадлежащие им компании оказались под санкциями США в апреле текущего года. Их счета были заблокированы, а котировки акций компаний рухнули. В частности, Вексельбергу пришлось доплачивать западным банкам около двух миллиардов долларов в качестве дополнительного обеспечения.
Оба бизнесмена обратились в правительство РФ за господдержкой. В середине мая стало известно, что группа «Ренова» Виктора Вексельберга уже  получила господдержку. Об этом сообщил и. о. министра финансов Антон Силуанов. Он также добавил, что правительство намерено поддержать и другие попавшие под санкции США российские компании.
В то же время Дерипаска
отказался
от господдержки ликвидностью через "Промсвязьбанк" (ПСБ) из-за предлагаемых условий. В «Русале» их назвали «кабальными».
"Русал" — крупнейший производитель алюминия вне Китая, в 2017 году произвел 3,71 млн тонн алюминия (прогноз на 2018 год — 3,9 млн тонн). В прошлом году потребление алюминия внутри страны составило около 920 тыс. тонн, что на 13% выше уровня 2016 года.
До санкций «Русал» отправлял на экспорт более 80% своей продукции. ЕС является основным рынком реализации — 45%, на США, Азию и внутренний рынок приходилось по 18%.
Newsru.com: последние новости
США на учениях с союзниками в Тихом океане уничтожили собственный десантный корабль (ВИДЕО) Патриарх Кирилл прошагал 21 км Царского крестного хода под Екатеринбургом и улетел в Москву Представитель РПЦ заявил, что сборная России "символически" играла с фашистами в матче ЧМ против Хорватии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления70
Установлены отравители Скрипалей141
Россия готовит ответный удар по Украине298
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17365
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение