Стратегию развития металлургии в России изменили ради поддержки «Русала», узнали «Ведомости»

В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 года внесены изменения: они должны помочь

попавшей под санкции США

со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили три источника.

По данным издания, в обновленную версию документа добавлены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России уже в текущем года на 363 100 т. Изменения были внесены после того, как в апреле «Русал» попал под американские санкции, отметил один из источников газеты.

Ранее о планах правительства РФ поддержать «Русал» с помощью увеличения потребления алюминия внутри страны сообщало издание

"Коммерсант". По его данным, соответствующую дорожную карту утвердил вице-премьер Дмитрий Козак

Реализовывать данную программу предполагается за счет расширения сфер применения данного металла, введения ограничений на его импорт, а также выдачи субсидий промышленности при использовании продукции «Русала». В целом с помощью этих мер планируется увеличить внутренний спрос на алюминий в 2,5 раза.

— Также Дерипаска получил выгодный контракт на поставку деталей для машин «Кортеж»

Отметим, что программа стимулирования спроса на алюминиевую продукцию утверждалась правительством еще до включения «Русала» в список санкций США, в декабре 2016 года. План мероприятий предполагал суммарный прирост спроса 505 тыс. тонн к 2020 году. Одной из мер также был приоритет при государственных и муниципальных закупках, напоминает

Миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг , а также принадлежащие им компании оказались под санкциями США в апреле текущего года. Их счета были заблокированы, а котировки акций компаний рухнули. В частности, Вексельбергу пришлось доплачивать западным банкам около двух миллиардов долларов в качестве дополнительного обеспечения.

Оба бизнесмена обратились в правительство РФ за господдержкой. В середине мая стало известно, что группа «Ренова» Виктора Вексельберга уже получила господдержку. Об этом сообщил и. о. министра финансов Антон Силуанов. Он также добавил, что правительство намерено поддержать и другие попавшие под санкции США российские компании.

В то же время Дерипаска

отказался

от господдержки ликвидностью через "Промсвязьбанк" (ПСБ) из-за предлагаемых условий. В «Русале» их назвали «кабальными».

"Русал" — крупнейший производитель алюминия вне Китая , в 2017 году произвел 3,71 млн тонн алюминия (прогноз на 2018 год — 3,9 млн тонн). В прошлом году потребление алюминия внутри страны составило около 920 тыс. тонн, что на 13% выше уровня 2016 года.