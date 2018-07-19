Перегородил доступ к пруду: в Башкирии снесут незаконный банный комплекс

Теперь бизнесмену придется искать другой способ обогащения

Прокуратура города Нефтекамск обязала местного предпринимателя снести незаконно построенный банный комплекс.

Установлено что местный житель самовольно захватил 37 соток земли на берегу пруда, огородил их и построил на нем зону отдыха и развлечения, которую ставал в аренду.

Документов за землю у бизнесмена не имелось, как и разрешения на строительство. К тому же он возвел постройки на территории запрещенной для строительства — там проходит охранная зона высоковольтного кабеля.

В результате постройки комплекса, местные жители лишились свободного доступа к водоему, а территория утратила первозданный вид.