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Нижегородским волонтерам заменят подарки с ошибками
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Нижегородским волонтерам заменят подарки с ошибками 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Поставщику подарков с символикой FIFA 2018 для нижегородских волонтеров, на которых обнаружены грамматические ошибки, готовится претензия о замене бракованных сувениров. Об этом ИА «В городе N» сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода 18 июля.
Как отметили в департаменте, недоразумения с подарками возникли из-за нарушения сроков поставки. Товары пришли слишком поздно, из-за чего не было возможности их распаковать и проверить.
Кроме того, по информации департамента культуры, надписи для акриловых статуэток и ежедневников в техническом задании были указаны без ошибок. Тем не менее часть сувениров все же пришла бракованной.
В департаменте также добавили, что поставщик был выбран по результатам открытого конкурса.
Ранее мы сообщали о том, что нижегородские волонтеры получили в подарок сувениры ЧМ-2018 с ошибками.
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