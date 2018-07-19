Нижегородским волонтерам заменят подарки с ошибками

Поставщику подарков с символикой FIFA 2018 для нижегородских волонтеров, на которых обнаружены грамматические ошибки, готовится претензия о замене бракованных сувениров. Об этом ИА «В городе N» сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода 18 июля.

Как отметили в департаменте, недоразумения с подарками возникли из-за нарушения сроков поставки. Товары пришли слишком поздно, из-за чего не было возможности их распаковать и проверить.

Кроме того, по информации департамента культуры, надписи для акриловых статуэток и ежедневников в техническом задании были указаны без ошибок. Тем не менее часть сувениров все же пришла бракованной.

В департаменте также добавили, что поставщик был выбран по результатам открытого конкурса.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородские волонтеры получили в подарок сувениры ЧМ-2018 с ошибками.