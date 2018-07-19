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Предстоящий Audi E-Tron отправляется в Данию
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Предстоящий Audi E-Tron отправляется в Данию 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Полностью электрический внедорожник Audi E-Tron должен был официально дебютировать 30 августа, но как стало известно, дата премьеры была отодвинута к концу нынешнего года. Отмечается, даже невзирая на сложившеюся ситуацию, немецкий производитель уже начал продвигать автомобиль и, предполагается, что недавняя поездка прототипа в Копенгаген — это только начало.
Люди, ранее посетившие столицу Дании, уже знают, что это один из самых зеленых городов мира, где жители любят свои велосипеды и считают их очень удобными, эффективными, полезными для здоровья, благоприятными для климата и доступными средствами передвижения, не требующими особых затрат. Поэтому, учитывая, что Копенгаген борется с вредными выбросами и особенно заботится об окружающей среде — это идеальное место для тестирования полностью электрического внедорожника E-Tron, исключающего любые выбросы. Клип под названием «The sound of the Audi E-tron prototype», прикрепленный ниже, даже несмотря на музыкальное сопровождение позволяет услышать звучание автомобиля, которое значительно отличается от большинства предыдущих транспортных средств от Audi с нулевым уровнем выбросов.
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