Саратов объединит представителей молодежи со всех уголков страны

Саратове начнут свою работу площадки межрегионального форума «Мы — молодежь», организованного «Городским молодежным центром», открытие состоится 20 июля в 13:00 на базе Информационного центра по атомной энергии по адресу: Рабочая, 105а, сообщает мэрия.

«Межрегиональный форум «Мы — молодежь» является для Саратова одним из самых ярких и масштабных мероприятий. Он объединит представителей из семи республик и областей нашей страны. На площадках нашего форума соберутся активные и энергичные молодые люди, готовые менять мир к лучшему, для них это станет отличной возможностью обменяться опытом с ребятами из других регионов. Уже завтра утром мы встретим на саратовском вокзале делегатов из Ростовской, Воронежской, Пензенской и Тамбовской областей, а также представителей республики Марий Эл.

Надеемся, что форум «Мы — молодежь» станет эффективной площадкой для раскрытия потенциала его участников и откроет новые горизонты межрегионального сотрудничества», — поделился директор Городского молодежного центра Артем Петров

Напомним, по итогам форума «Мы — молодежь» участники презентуют свои проекты, направленные на решение проблем городской среды.