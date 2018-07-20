Самый сильный человек РФ ответил на вопросы участников форума в Саратове

Саратове начал свою работу межрегиональный форум «Мы — молодежь», с его участниками встретился и пообщался обладатель титула сильнейший человек России , президент Федерации силового экстрима Вячеслав Максюта.

Молодые люди поинтересовались у саратовского силача, помогает ли он молодежи и как относится к волонтерству.

«Я стараюсь активно привлекать молодое поколение к занятиям спортом, для современного человека важно быть здоровым и уверенным в себе. Если говорить о волонтерстве, то оно всегда удивляло меня тем, что молодые юноши и девушки готовы трудится бесплатно. Мне всегда казалось, что первый шаг должен быть безвозмездным. Берясь за дело, человек должен задать вопрос смогу ли я это сделать, а не сколько мне за это заплатят», — ответил Максюта.

Также участники поинтересовались у спортсмена кем он мечтал стать, будучи еще ребенком. Максюта рассказал, что в детстве хотел стать спортсменом, но позже понял, что его призвание — это спорт.

Завершил свое выступление Вячеслав Максюта напутственным пожеланием участникам форума. «Мне приятно наблюдать сегодня ваши живые и горящие глаза. У вас, молодых ребят, есть много целей и идей, вы активно пытаетесь воплотить их в жизнь. За вами наше общее светлое будущее, дерзайте», — сказал Вячеслав Максюта.