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Самый сильный человек РФ ответил на вопросы участников форума в Саратове
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Самый сильный человек РФ ответил на вопросы участников форума в Саратове 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове начал свою работу межрегиональный форум «Мы — молодежь», с его участниками встретился и пообщался обладатель титула сильнейший человек России, президент Федерации силового экстрима Вячеслав Максюта.
Молодые люди поинтересовались у саратовского силача, помогает ли он молодежи и как относится к волонтерству.
«Я стараюсь активно привлекать молодое поколение к занятиям спортом, для современного человека важно быть здоровым и уверенным в себе. Если говорить о волонтерстве, то оно всегда удивляло меня тем, что молодые юноши и девушки готовы трудится бесплатно. Мне всегда казалось, что первый шаг должен быть безвозмездным. Берясь за дело, человек должен задать вопрос смогу ли я это сделать, а не сколько мне за это заплатят», — ответил Максюта.
Также участники поинтересовались у спортсмена кем он мечтал стать, будучи еще ребенком. Максюта рассказал, что в детстве хотел стать спортсменом, но позже понял, что его призвание — это спорт.
Завершил свое выступление Вячеслав Максюта напутственным пожеланием участникам форума. «Мне приятно наблюдать сегодня ваши живые и горящие глаза. У вас, молодых ребят, есть много целей и идей, вы активно пытаетесь воплотить их в жизнь. За вами наше общее светлое будущее, дерзайте», — сказал Вячеслав Максюта.
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