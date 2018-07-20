Мэр Саратова пожелал участникам межрегионального форума эффективной работы

Саратове стартовал межрегиональный форум «Мы — молодежь», в работе которого принимают участие порядка 90 молодых людей, глава города Михаил Исаев в своем памятном адресе подчеркнул, что молодежь — главная надежда и движущая сила, и ее неравнодушие к проблемам городов и желание изменить мир к лучшему вселяет твердую уверенность, что будущее страны в надежных руках.

«Символично, что именно Саратов — город, где так много активной и деятельной молодежи, — стал инициатором проведения межрегионального молодежного форума. Это важное и яркое событие. От всей души желаю участникам эффективной работы, интересных и полезных идей», — подчеркнул Исаев.

Церемония открытия состоялась при участии почетных гостей мероприятия, поздравили с началом работы форума и пожелали удачи в разработке проектов депутат городской Думы , представители администрации Саратова и общественных организаций города.

Также приветствие от председателя городской Думы Виктора Малетина и от имени всех депутатов передал Дмитрий Кудинов . «Надеюсь, что в рамках форума гостям из других регионов удастся ознакомиться с красотой и богатой историей Саратовской земли. Всем участникам хотелось бы пожелать удачи в разработке и реализации проектов», — обратился к участникам Кудинов. «Отрадно, что в работе принимают участие представители различных регионов, районов и учебных заведений Саратовской области , что позволит изучить, обобщить и распространить опыт регионов России », — говорится в памятном адресе Думы.

После окончания церемонии открытия стартовали образовательные площадки форума, на которых эксперты расскажут участникам о социальном проектировании.

Напомним, двухдневный форум завершится церемонией награждения победителей 21 июля в 14:00 в ИЦАЭ.