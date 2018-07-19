Казанским миллионерам из трущоб разрешили поступать со своей землей как заблагорассудится 

Мэрия Казани прокомментировала ситуацию со старыми домами на Нижней Торфяной и Кемеровской улицах. Чиновники казанского исполкома считают, что судьбой своих домов и участков должны заниматься их собственники. Сами владельцы с этим согласны. Но предпочитают, чтобы им не мешали в реализации их прав. История «последних из могикан», жителей Савинки, которые обитают в ветхих деревянных домах, нашла свое продолжение. Мэрия Казани ответила на запрос нашей редакции о судьбе 13 участков, затерявшихся между улицами Чистопольской, Сибгата Хакима и Бондаренко. В избушках, расположенных на этих участках, нет водопровода и газа и элементарных удобств. Сельский пейзаж сильно контрастирует с современными высотками, расположенными буквально в двух шагах. Местные жители давно мечтают продать свои участки по рыночной цене. Которая по информации экспертов, составляет здесь около 1 млн рублей за сотку, благо пример их соседей, участки которых были выкуплены в прошлом году для продолжения строительства дороги по улице Бондаренко, дает им некоторую надежду. Тогда каждый участок оценили примерно в 10 миллионов рублей. — В связи с необходимостью строительства автодороги по ул. Бондаренко исполнительным комитетом г. Казани было принято постановление от 05.06.2017 №2096 «Об изъятии жилых помещений по ул. Кемеровская», согласно которому изъятию подлежали дома и земельные участки №1, 3, 5, 7, 9/14 по ул. Кемеровская. Управлением жилищной политики г. Казани был заключен договор с независимой оценочной организацией и проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и жилых помещений домов №1/2, 3, 5, 7, 9/14 по ул. Кемеровская и определена их выкупная стоимость. Со всеми собственниками указанных домов подписаны соглашения об изъятии, денежные средства выплачены в полном объёме, право на земельные участки и дома зарегистрированы за муниципальным образованием. Все жители расселены, дома снесены. Выкупная стоимость была сформирована индивидуально для каждого собственника в зависимости от доли в праве на недвижимое имущество. Муниципалитет на выкуп 5 домовладений направил 48 миллионов рублей, — рассказали в мэрии Казани. Таким образом, как минимум 5 семей смогли уехать из трущоб. Во всяком случае, суммы, им заплаченные, вполне позволяют это сделать. Чего нельзя сказать об оставшихся жителях Кемеровской и Нижней Торфяной улиц. На предусмотрительно закрытой от туристических взглядов зеленным забором территории по-прежнему царит коммунальный хаос. Что же мешает оставшимся аборигенам Савиновки продать свои участки? Сами они говорят, что городские власти и не расселяют их и не дают там строиться. Однако из ответа пресс-службы мэрии следует, что в общем-то ничего не мешает. Кроме отсутствия покупателей: «В исполнительный комитет Казани предложения по освоению данной территории не поступали. Добавим, что земельные участки находятся в частной собственности, и сами владельцы вправе ими распоряжаться». Из ответа чиновников получается, что дорогая земля в растущем районе, вроде бы, никому не нужна, несмотря на то, что эта территория относится к зоне Ж5 — многоэтажной жилой застройки. С этим категорически не согласен местный житель Раис Сабирзянов. Он рассказал», что на него лично выходили несколько застройщиков. Впрочем, до документально заверенных договоренностей дело так и не дошло. По словам Сабирзянова, застройщики не выходили на связь после разговора с чиновниками из мэрии. По поводу «вправе ими распоряжаться» у Сабирзянова тоже есть свое мнение. Он рассказал, что у него есть несколько официальных ответов от исполкома города, суть которых в том, что на месте их участков должны появиться 2 детсада и школа. Местные жители ждут уже шестой год начала этого строительства. Но пока не дождались — «нет денег». В том же ответе пресс-службы мэрии говорится: «В настоящее время у исполнительного комитета Казани отсутствуют основания для изъятия земельных участков и сноса оставшихся домов по ул. Нижняя Торфяная и Кемеровская (по четной стороне)». Но и инвестор вряд ли придет выкупать эти земли без одобрения муниципальной власти. «Что нам еще остается? Только ждать и жаловаться», — говорит о своих планах на будущее Сабирзянов. Да и жалобы, по его словам, не дают никакого эффекта. Он был и в городской прокуратуре, и у уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской. На обращения этих ведомств в мэрию Казани оттуда приходят похожие ответы: «земельные участки находятся в частной собственности, и сами владельцы вправе ими распоряжаться». Дмитрий Смирнов, Антон Райхштат.