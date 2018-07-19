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Президент Национального союза агростраховщиков обратился к Рустэму Хамитову за поддержкой
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Президент Национального союза агростраховщиков обратился к Рустэму Хамитову за поддержкой 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов направил обращение главе Башкирии Рустэму Хамитову. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», организация обеспокоилась критическим снижением объемов застрахованных площадей в республике за последние 1,5 года.
— Если в 2016 году страхованием было охвачено 86 тысяч га посевной площади, то на 1 июля текущего года не заключено ни одного договора сельскохозяйственного страхования с господдержкой, — говорится в письме.
За это время в республике четырежды объявлялись режимы ЧС, связанные с неблагоприятными погодными явлениями. НСА попросила руководителя региона лично вмешаться в эту ситуацию. В частности, поручить Минсельхозу Башкирии обеспечить страховкой аграриев к началу озимой посевной кампании этого года. Помимо этого президент Союза агростраховщиков выступил с инициативой организовать разъяснительную работу с участием представителей организации и страховых компаний.
По данным НСА, в прошлом году объем рынка агрострахования с господдержкой в России упал на 67%. Снижение показателя связано с введением единой субсидии, в которую включили несколько видов агрострахования с поддержкой государства. Регионы в качестве приоритетных выбрали банковские кредиты на развитие и расширение производств. Растениеводство при этом оказалось в тени.
В республике сборы на рынке агрострахования в прошлом году составили 39,5 млн рублей. Из них 11,9 млн рублей — доля страхования урожая, 27,6 млн рублей — животных.
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