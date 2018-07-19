FIBA дисквалифицировала 10 филиппинских баскетболистов за драку в отборочном матче к ЧМ

Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала десять филиппинских и троих австралийских баскетболистов за драку во время отборочного матча национальных команда к чемпионату мира 2019 года, сообщает ТАСС

Во время матча между сборными Филиппин Австралии состоялась драка с участием спортсменов и тренеров обеих команд. С поля были удалены 13 игроков, игру продолжили только трое филиппинских и пять австралийских спортсменов.

Спустя некоторое время снова вспыхнула драка, и судьи приняли решение прекратить матч.

Филиппинские баскетболисты пропустят от одного до шести матчей, австралийские — от одного до трех.

Ранее баскетбольная «Парма» лишилась своей главной звезды.