Ещё
FIBA дисквалифицировала 10 филиппинских баскетболистов за драку в отборочном матче к ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

FIBA дисквалифицировала 10 филиппинских баскетболистов за драку в отборочном матче к ЧМ 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала десять филиппинских и троих австралийских баскетболистов за драку во время отборочного матча национальных команда к чемпионату мира 2019 года, сообщает ТАСС.
Во время матча между сборными Филиппин и Австралии состоялась драка с участием спортсменов и тренеров обеих команд. С поля были удалены 13 игроков, игру продолжили только трое филиппинских и пять австралийских спортсменов.
Спустя некоторое время снова вспыхнула драка, и судьи приняли решение прекратить матч.
Филиппинские баскетболисты пропустят от одного до шести матчей, австралийские — от одного до трех.
Ранее баскетбольная «Парма» лишилась своей главной звезды.
Газета.Ru: последние новости
Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума Розенбаум отреагировал на сообщения о своем онкологическом заболевании Пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО98
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей149
Пока вы спали: россиянам вернут накопления85
Убийцу подлодок впервые показали на видео49
Установлены отравители Скрипалей163
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение