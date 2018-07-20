Денежный рынок: ситуация нормализуется 

Спрос на рублевую ликвидность постепенно возвращается к более привычным (низким) уровням. Вчерашняя сессия на рынке однодневного валютного свопа прошла достаточно спокойно: в течение большей части дня рынок двигался в пределах узкого диапазона и уже перед самым закрытием снизился до 6,16%. Средневзвешенная ставка по итогам сессии составила 6,79% (+3 бп); в итоге банки вернули ЦБ 33 млрд руб. Спрос на операции репо с Минфином также уменьшился: через него банки заняли всего 101 млрд руб. (против 201 млрд руб. в среду), что привело к оттоку ликвидности из системы в размере 100 млрд руб. Однако благодаря тому, что накануне банки разместили на депозитах в ЦБ на 500 млрд руб. меньше, чем на прошлой неделе, это не вызвало никакого дополнительного давления на ставки. Ставка RUONIA в среду снизилась до 7,05%, что, как мы думаем, связано с улучшением баланса рублевой ликвидности.
Хороший спрос вчера наблюдался на аукционе валютных депозитов Минфина. Интерес со стороны банков превысил предложение в 1,6 раза. В итоге они забрали весь доступный лимит (500 млн долл.), средневзвешенная ставка сложилась на уровне 1,92%. Тем не менее это все равно на 200 млн долл. меньше того, что Минфин предоставил банкам в начале месяца, и мы не исключаем, что это может способствовать расширению однодневного базиса. Также мы хотели бы обратить внимание на то, что с 1 июня по 1 июля остатки средств клиентов на валютных счетах в НКЦ для расчетов по валютным операциям сократились на 2,5 млрд долл., что является негативным фактором для рынка однодневного валютного свопа. Ставки процентных и кросс-валютных свопов вчера выросли еще на 3–5 бп. При этом ставка месячного NDF подскочила на 18 бп, до 6,13%.