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В Крымском районе мужчина подозревается в сексуальном насилии над 16-летней дочерью
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В Крымском районе мужчина подозревается в сексуальном насилии над 16-летней дочерью 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. В правоохранительные органы с заявлением обратились родственники 16-летней девочки из Крымского района. Они заподозрили, что 51-летний отец несовершеннолетней продолжительное время вступал с ней в половую связь. Якобы сексуальные отношения с ребенком проходили по обоюдному согласию. Однако шокированные члены семьи не верят в эту версию и опасаются, что мужчина насиловал девочку, сообщает телеканал «360».
Как прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту проводится проверка. Если факт именно полового сношения не подтвердится, будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
На данным момент житель Крымского района задержан.
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