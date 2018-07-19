В Крымском районе мужчина подозревается в сексуальном насилии над 16-летней дочерью 

Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. В правоохранительные органы с заявлением обратились родственники 16-летней девочки из Крымского района. Они заподозрили, что 51-летний отец несовершеннолетней продолжительное время вступал с ней в половую связь. Якобы сексуальные отношения с ребенком проходили по обоюдному согласию. Однако шокированные члены семьи не верят в эту версию и опасаются, что мужчина насиловал девочку, сообщает телеканал «360».
Как прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту проводится проверка. Если факт именно полового сношения не подтвердится, будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
На данным момент житель Крымского района задержан.