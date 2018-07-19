Более 40 лотов реализовано на Единой торговой площадке Москвы с июня

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Традиционное снижение деловой активности в летний период не повлияло на аукционы по аренде городской недвижимости. За два неполных летних месяца на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тыс. кв. м», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева

Отмечается, что по итогам летних торговых сессий в среднем на лот претендуют три потенциальных арендатора. При этом итоговая цена годовой аренды увеличивается на 60%. В среднем она составляет 12,3 тыс. руб. за кв. м в год.

«Большую популярность среди предпринимателей приобрели объекты с начальной ставкой аренды 4,5 тыс. руб. за кв. м. в год. Этим предложением могут воспользоваться только представители малого бизнеса. Средняя итоговая цена по таким объектам увеличивается в два раза, но все равно остается более выгодной по отношению к ценам на свободном рынке», — заявил Г. Дегтев.

В настоящее время на торги по аренде выставлены более 350 лотов площадью от 6 кв. м до 1,5 тыс. кв. м.